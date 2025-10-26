V programu panuje shoda. Ještě si ho ale musí přečíst Babiš, řekla Schillerová

Autor:
  11:33aktualizováno  11:49
Vyjednavači vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů se podle Aleny Schillerové shodli na většině programových bodů. Dokument ještě musí projít rukama předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který se po návratu z dovolené chystá výsledky představit prezidentovi Petru Pavlovi. Řekla to v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Zatímco představitelé nové koalice mluví o shodě a rychlých kompromisech, opozice upozorňuje, že sliby vládních stran jsou nereálné.
Alena Schillerová a Tomio Okamura v Nedělní partii na CNN Prima News (5. října...

Alena Schillerová a Tomio Okamura v Nedělní partii na CNN Prima News (5. října 2025) | foto: CNN Prima News

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Tomio Okamura (SPD). (24. října 2025)
Jan Farský (STAN)
Lidovecký poslanec Jan Bartošek (27. května 2024)
První místopředseda ANO Karel Havlíček a místopředsedkyně Alena Schillerová po...
30 fotografií

„Tento týden jsme opravdu udělali velký kus práce a myslím si, že na všem zásadním jsme shodnutí. Teď ty věci musí ještě přečíst Andrej Babiš, který se vrátil z dovolené,“ řekla místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová.

Vyjednavači vznikající koalice diskutovali v uplynulých dnech o prioritách v oblastech, které odpovídají jednotlivým ministerstvům. Programové prohlášení mají hotové zhruba z 95 procent. Předseda ANO a pravděpodobně budoucí premiér Andrej Babiš má s výsledky vyjednávání v pondělí seznámit prezidenta Petra Pavla.

Program vlády ANO, SPD a Motoristů je na světě. Finiš online, možné jen dílčí změny

Podle Schillerové Babiš prezidentovi zatím představí jen základní body a teze celého programu. „Vedli jsme debatu, téměř ve všem se program shoduje s programem hnutí ANO,“ dodala. Kompromis, který hnutí udělalo vůči menším stranám nikdy nebyl tak zásadní, že by zcela vybočoval z představ hnutí ANO.

Spokojen s jednáním je také předseda hnutí SPD Tomio Okamura. „Když se podíváte na program SPD, tak jsme skutečně prosadili většinu. Shodli jsme se například na valorizaci důchodů, podpoře rodin s dětmi, studentů, v dopravě, zdravotnictví i průmyslu,“ uvedl. Kompromisy se našly velice rychle, protože podstatné podle Okamury bylo „vyměnit Fialovu vládu“. „Počkejte si na výsledek,“ vyzval moderátorku po otázce na sporná témata.

„Naslibovali všechno, ale to nepůjde,“ říká Farský

Podle europoslance Jana Farského (STAN) byla chyba, že budoucí vláda začala vyjednávat nejprve personálie a pak až program. „Otázka však je, co nakonec uvidíme,“ řekl směrem k vznikajícímu programu. Je však rád, že zatím vypadá, že panuje shoda. „Já nemám rád hádky,“ přiznal.

Otázkou však podle něj bude, jak se jim podaří naplnit předvolební sliby. „Naslibovali všechno, ale už teď je jasné, že to nepůjde,“ řekl Farský.

„Hnutí ANO namalovalo křídou čáru na zeď a členové SPD a Motoristé ji podlezli, aby byli ve vládě,“ řekl k sestavování nového kabinetu Jan Bartošek z KDU-ČSL. Podle něj SPD upustilo od jednoho z jehož klíčového tématu a to vystoupení z EU a NATO. „Teprve čas ukáže, jak bude tato koalice fungovat,“ dodal.

Motoristé chtějí Turka „dohrát do konce“. Rýsuje se řešení, jak situaci odblokovat

Okamura reagoval, že v rámci rozložení koalice SPD není schopna prosadit všechny body v programu, se kterými se s hnutím ANO a Motoristy neshoduje. „My máme 15 poslanců a ANO jich má 80. Přesto jsme v některých otázkách dokázali udělat alespoň dílčí změny. Je nám je to líto, ale i to je politická realita,“ sdělil. SPD před volbami mezi klíčovými prioritami avizovalo i referenda o členství v EU a NATO.

„O nevydání předsedů neexistuje žádná dohoda“

Podle Farského je vznikající koalice pevná, protože je spojuje jedná zásadní věc. „Jejich prioritou je nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání,“ uvedl. „Jak je možné, že za Fialovy vlády politikovi hrozí tři roky ve vězení za názor,“ vyjádřil se ke svému vydání Okamura. Řekl, že nechce být vydán.

Podle Schillerové se o vydání či nevydání politiků uplynulý týden na jednání vůbec nemluvilo. „Neexistuje žádná dohoda,“ řekla. „Věřím, že se o tom nevedla debata. To je totiž úplně jasná věc, že je nevydáte,“ reagoval Farský.

Europoslanec za hnutí STAN také vyjádřil obavy ohledně budoucnosti veřejnoprávních médií. „Vy jste někde daleko v Bruselu, tak se soustřeďte na to, abyste v EU pracoval v zájmu České republiky. Zatím to tak neděláte, oponovala europoslanci Schillerová. Připustila, že nová koalice zruší koncesionářské poplatky.

Alena Schillerová a Tomio Okamura v Nedělní partii na CNN Prima News (5. října 2025)
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Tomio Okamura (SPD). (24. října 2025)
Jan Farský (STAN)
Lidovecký poslanec Jan Bartošek (27. května 2024)
30 fotografií

„Za SPD máme hotovo,“ hlásí Okamura

„Za sebe máme hotovo. S našimi odbornými kandidáty se už pan Babiš setkal a jedná s nimi,“ řekl Okamura. Konkrétní jména komentovat nechtěl. Podle Schillerové však personální otázky nejsou na pořadu dne. Tuto agendu podle ní řeší Babiš a jména zveřejní, až to projedná s panem prezidentem.

Hnutí ANO, SPD a Motoristé se již dříve dohodli na rozdělení resortů ve vládě, která by měla mít 16 členů. V kabinetu má mít devět křesel hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé.

ANO má mít kromě premiéra ministry financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. Odborníci nominovaní za SPD budou v čele obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé získají ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.

Vstoupit do diskuse (60 příspěvků)

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Fotka se Seagalem a řeči o „jiném názoru“. Ficův poslanec v Moskvě velebil televizi RT

Slovenský poslanec a šéf parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost Richard Glück se minulý týden objevil v ruské státní televizi RT. Přímo na galavečeru v Moskvě s ní oslavil dvacáté výročí...

26. října 2025

Na Litoměřicku hořel sklad se zábavní pyrotechnikou. Požár doprovázely výbuchy

V Bohušovicích nad Ohří vypukl v sobotu večer rozsáhlý požár místního skladu. Oheň doprovázely výbuchy zábavní pyrotechniky i tlakových lahví a okolí zaplnil štiplavý kouř s chemickým zápachem....

25. října 2025  21:04,  aktualizováno  26. 10. 11:53

V programu panuje shoda. Ještě si ho ale musí přečíst Babiš, řekla Schillerová

Vyjednavači vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů se podle Aleny Schillerové shodli na většině programových bodů. Dokument ještě musí projít rukama předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který se po...

26. října 2025  11:33,  aktualizováno  11:49

Zemanovi odstranili stehy po operaci. U předávání vyznamenání na Hradě nebude

Bývalý prezident Miloš Zeman se ze zdravotních důvodů nezúčastní 28. října slavnostního večera při příležitosti předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. Lékaři mu v sobotu odstranili stehy...

26. října 2025  11:39

Francouzská policie zatkla dva podezřelé z loupeže v Louvru, klenoty stále chybí

Francouzská policie v sobotu večer zatkla dva muže, které podezírá, že se před týdnem podíleli na loupeži vzácných šperků z pařížského Louvru, píší francouzská média. Podle deníku Le Figaro však...

26. října 2025  10:20,  aktualizováno  11:25

Dálnici D1 uzavřela nehoda pěti aut, pro vážně zraněného přiletěl vrtulník

Dálnici D1 na 18. kilometru nedaleko Všechrom u Prahy v neděli dopoledne uzavřela nehoda pěti aut. Vyžádala si tři zraněné. Jeden nezletilý cestující se zranil vážně, zbylí dva mají středně těžká...

26. října 2025  10:47,  aktualizováno  11:19

Centrum Amazonu v Kojetíně je technická špička. Roboti práci lidem neberou

Své první distribuční centrum v Česku otevřel Amazon před deseti lety. V roce 2023 ho doplnilo druhé v Kojetíně, které dodnes patří k nejmodernějším provozům svého druhu v celé Evropě. Moderní...

26. října 2025

Nezúčastníme se žádného financování vojenských potřeb Ukrajiny, prohlásil Fico

Slovensko se nebude podílet na případném programu Evropské unie zaměřeném na financování vojenských potřeb Ukrajiny, která se čtvrtým rokem brání ruské vojenské invazi. Novinářům to v neděli řekl...

26. října 2025  10:41

Objeli Evropu dodávkou a zřídili řemeslnou dílnu. Stále se učíme, říká mladý pár

Rok cestovali Barbora Masaříková a Forest Trenz v dodávce po světě. Putování zakončili před pěti lety v Náměšti nad Oslavou, odkud Barbora pochází. V době pandemie covidu vdechl mladý pár život...

26. října 2025  10:10

Diagnóza agresivní sadismus. Chtějí vidět strach a odpor, vysvětluje sexuolog

Premium

Specializuje se na léčbu duševních nemocí, sexuálních poruch či terapie parafilních (deviantních) pacientů. Psychiatr a sexuolog Ondřej Trojan v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, co se honí hlavou...

26. října 2025

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Harrisová by znovu mohla kandidovat na prezidentku USA. Věří, že jednou zvítězí žena

Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová naznačila, že by mohla opět kandidovat na post prezidentky Spojených států. Harrisová v rozhovoru se stanicí BBC řekla, že by se jednou možná mohla...

26. října 2025

TOP 09 musí být schopná kandidovat sama, říká adept na nového šéfa Havel

TOP 09 by měla být připravena kandidovat samostatně, říká Matěj Ondřej Havel, který se bude 8. listopadu na volebním sněmu ucházet o post předsedy strany. Do čela chce nastoupit poté, co se z vysoké...

26. října 2025  9:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.