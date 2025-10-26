„Tento týden jsme opravdu udělali velký kus práce a myslím si, že na všem zásadním jsme shodnutí. Teď ty věci musí ještě přečíst Andrej Babiš, který se vrátil z dovolené,“ řekla místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová.
Vyjednavači vznikající koalice diskutovali v uplynulých dnech o prioritách v oblastech, které odpovídají jednotlivým ministerstvům. Programové prohlášení mají hotové zhruba z 95 procent. Předseda ANO a pravděpodobně budoucí premiér Andrej Babiš má s výsledky vyjednávání v pondělí seznámit prezidenta Petra Pavla.
Program vlády ANO, SPD a Motoristů je na světě. Finiš online, možné jen dílčí změny
Podle Schillerové Babiš prezidentovi zatím představí jen základní body a teze celého programu. „Vedli jsme debatu, téměř ve všem se program shoduje s programem hnutí ANO,“ dodala. Kompromis, který hnutí udělalo vůči menším stranám nikdy nebyl tak zásadní, že by zcela vybočoval z představ hnutí ANO.
Spokojen s jednáním je také předseda hnutí SPD Tomio Okamura. „Když se podíváte na program SPD, tak jsme skutečně prosadili většinu. Shodli jsme se například na valorizaci důchodů, podpoře rodin s dětmi, studentů, v dopravě, zdravotnictví i průmyslu,“ uvedl. Kompromisy se našly velice rychle, protože podstatné podle Okamury bylo „vyměnit Fialovu vládu“. „Počkejte si na výsledek,“ vyzval moderátorku po otázce na sporná témata.
„Naslibovali všechno, ale to nepůjde,“ říká Farský
Podle europoslance Jana Farského (STAN) byla chyba, že budoucí vláda začala vyjednávat nejprve personálie a pak až program. „Otázka však je, co nakonec uvidíme,“ řekl směrem k vznikajícímu programu. Je však rád, že zatím vypadá, že panuje shoda. „Já nemám rád hádky,“ přiznal.
Otázkou však podle něj bude, jak se jim podaří naplnit předvolební sliby. „Naslibovali všechno, ale už teď je jasné, že to nepůjde,“ řekl Farský.
„Hnutí ANO namalovalo křídou čáru na zeď a členové SPD a Motoristé ji podlezli, aby byli ve vládě,“ řekl k sestavování nového kabinetu Jan Bartošek z KDU-ČSL. Podle něj SPD upustilo od jednoho z jehož klíčového tématu a to vystoupení z EU a NATO. „Teprve čas ukáže, jak bude tato koalice fungovat,“ dodal.
Motoristé chtějí Turka „dohrát do konce“. Rýsuje se řešení, jak situaci odblokovat
Okamura reagoval, že v rámci rozložení koalice SPD není schopna prosadit všechny body v programu, se kterými se s hnutím ANO a Motoristy neshoduje. „My máme 15 poslanců a ANO jich má 80. Přesto jsme v některých otázkách dokázali udělat alespoň dílčí změny. Je nám je to líto, ale i to je politická realita,“ sdělil. SPD před volbami mezi klíčovými prioritami avizovalo i referenda o členství v EU a NATO.
„O nevydání předsedů neexistuje žádná dohoda“
Podle Farského je vznikající koalice pevná, protože je spojuje jedná zásadní věc. „Jejich prioritou je nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání,“ uvedl. „Jak je možné, že za Fialovy vlády politikovi hrozí tři roky ve vězení za názor,“ vyjádřil se ke svému vydání Okamura. Řekl, že nechce být vydán.
Podle Schillerové se o vydání či nevydání politiků uplynulý týden na jednání vůbec nemluvilo. „Neexistuje žádná dohoda,“ řekla. „Věřím, že se o tom nevedla debata. To je totiž úplně jasná věc, že je nevydáte,“ reagoval Farský.
Europoslanec za hnutí STAN také vyjádřil obavy ohledně budoucnosti veřejnoprávních médií. „Vy jste někde daleko v Bruselu, tak se soustřeďte na to, abyste v EU pracoval v zájmu České republiky. Zatím to tak neděláte, oponovala europoslanci Schillerová. Připustila, že nová koalice zruší koncesionářské poplatky.
„Za SPD máme hotovo,“ hlásí Okamura
„Za sebe máme hotovo. S našimi odbornými kandidáty se už pan Babiš setkal a jedná s nimi,“ řekl Okamura. Konkrétní jména komentovat nechtěl. Podle Schillerové však personální otázky nejsou na pořadu dne. Tuto agendu podle ní řeší Babiš a jména zveřejní, až to projedná s panem prezidentem.
Hnutí ANO, SPD a Motoristé se již dříve dohodli na rozdělení resortů ve vládě, která by měla mít 16 členů. V kabinetu má mít devět křesel hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé.
ANO má mít kromě premiéra ministry financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. Odborníci nominovaní za SPD budou v čele obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé získají ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.