Nedůvěřivý Tomio našel svůj domov. Naopak drsnosrstý Ivan čeká dál

Šťastný konec měl například příběh psa Tomia, kterého nabízel na svých stránkách k adopci Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Už začátkem minulého roku psa úřad předal novým majitelům, informovala v těchto dnech instituce na Twitteru. Na stránkách UZSVM jsou stále další desítky psů k „adopci“.

Psa s originálním jménem Tomio nabízel úřad před dvěma lety s tím, že zvíře je velmi bázlivé a nedůvěřivé ke všemu neznámému. Tehdy tříletý kříženec se do majetku státu dostal po odebrání jeho majiteli, kde byl ve smečce osmi psů.

„Neprojevuje se agresivně, nicméně je nutný velmi klidný a trpělivý přístup s notnou dávkou empatie,“ stálo v popisu Tomia. Doporučen byl pro něho dům se zahradou. UZSVM informoval, že Tomio našel své nové majitele na začátku roku 2020. Úřad jim ho zadarmo předal.

Své domovy shání další psi v majetku státu. Na stránkách ÚZSVM je nyní v nabídce 45 psů. To je podle mluvčí úřadu Michaely Tesařové běžný počet zvířat, která ÚZSVM nabízí. „Snažíme se co nejdříve těm zvířatům najít nový domov, a to ve spolupráci s útulky, do nichž jsou zvířata umístěna. Nové majitele zvířatům hledáme i na sociálních sítích, kde se nám daří poměrně rychle najít nové vlastníky díky tomu, že to sdílejí i naši sledující,“ řekla Tesařová.

Například v roce 2018 úřad nabízel dokonce přes sto psů. „V roce 2018 k nám připadla téměř stovka čivav z plzeňské nelegální množírny, tam ten počet potom výrazně narostl,“ vysvětlila Tesařová.

Ivan čeká na svůj nový domov od května

I jiný předseda politické strany najde na stránkách úřadu svého jmenovce. Ivan je šestiletý drsnosrstý kříženec menšího vzrůstu, který na svého nového majitele čeká v útulku v Žamberku už od května.

Ivan byl odebrán spolu s dalšími osmi psy. U svého původního majitele strádali, trpěli hladem a neměli potřebnou lásku a péči, uvedl úřad na svém Facebooku. „Byl odebrán původnímu majiteli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,“ stojí v popisu Ivana.

Drsnosrstý kříženec menšího vzrůstu Ivan, kterého nabízí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Právě týrání je podle Tesařové nejčastější příčinou, jak se zvířata dostanou do majetku státu. Často jsou odebráni přímo městskými úřady, nebo státní veterinární správou „Potom to také mohou být případy, kdy majitel zemře, a bohužel nemá žádné dědice,“ vysvětlila Tesařová. Pozůstalost zemřelého včetně zvířat tak připadne státu.

Nelehký osud měla i padesátka čivav a malých teriéru, kteří byli odebráni z nelegální množírny. 29 z nich stále čeká na nové majitele v Útulku pro opuštěná zvířata Břeclav.

Kromě psů úřad nabízí i jiné kuriozity. Aktuálně na stránkách úřadu probíhá aukce 0,08131138 virtuální měny Bitcoin, nebo třeba stoletý ohnivzdorný trezor bez klíče.