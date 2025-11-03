Dva bratři, dva názory. Tomio a Hayato Okamurovi seděli ve Sněmovně vedle sebe

Názorově jsou sice velmi odlišní, na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny ale seděli vedle sebe. Na běžném jednání by sice byl každý u svého poslaneckého klubu, tentokrát byli ale poslanci seřazeni podle abecedy. Bratři Tomio a Hayato Okamura tak museli v lavici usednout vedle sebe.
Ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Hayato Okamura a Tomio Okamura. (3.listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Starší Hayato Okamura je členem KDU-ČSL. Do Sněmovny se poprvé dostal před čtyřmi lety. Letos kandidoval ze 13. místa pražské kandidátky koalice SPOLU, díky preferenčním hlasům svůj mandát obhájil.

Předseda SPD Tomio Okamura se nyní uchází o post předsedy Poslanecké sněmovny. To by ale podle některých kritiků mohlo poškodit jméno České republiky. Tomio Okamura i jeho SPD se dlouhodobě vymezuje například proti migraci. Vlnu kritiky vyvolaly plakáty zobrazující muže tmavé pleti se zakrváceným nožem v ruce a nápisem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“. Policie následně začala Okamuru stíhat za šíření nenávisti.

Redakce iDNES.cz oslovila Tomia i Hayata Okamuru s dotazem, zda si při pondělním setkání ve Sněmovně něco řekli a jaká mezi nimi panovala atmosféra. Do vydání článku ani jeden z nich neodpověděl.

Hayato Okamura svého bratra dlouhodobě kritizuje. Minulý týden se zúčastnil demonstrace proti účasti hnutí SPD ve vládě i proti tomu, aby se Tomio Okamura stal předsedou Sněmovny. Dlouhodobě mu například vyčítá, že spolu s dalšími členy SPD dělá „prokremelskou politiku“.

V Praze se demonstrovalo proti SPD v nové vládě. Petici podepsaly desítky tisíc lidí

Liší se například v pohledu na ruskou invazi na Ukrajinu. V březnu 2023 se Hayato Okamura omluvil bývalému ukrajinskému velvyslanci Jevhenu Perebyjnisovi za slova svého bratra. Tomio Okamura předtím velvyslance při vystoupení ve Sněmovně vyzval, aby „přestal bejt drzej“. Připomínal také problémy Ukrajiny s korupcí. „Už toho máme dost, už toho mají lidi dost, té vaší Ukrajiny pořád dokola. Pořád jenom Ukrajinci, Ukrajinci,“ prohlásil tehdy.

V roce 2018 Hayato Okamura ve vysílání pořadu Rozstřel na iDNES.cz uvedl, že se proti politickému názoru svého bratra vymezuje. „Tomio se se mnou moc nechce stýkat. Já bych se s ním sešel hned, nad čajem, nad pivem, klidně i bez probírání politických věcí,“ řekl. V té době se za lidovce ucházel o post v Senátu, nakonec ale neuspěl.

Poslanci složili slib. 108 z nich má zvolit kandidáta SPD do čela Sněmovny

Po zvolení staršího bratra Hayata do Sněmovny v roce 2021 řekl Tomio Okamura, že jej jeho vstup do politiky v dobrém pobavil. „Kdybych já nevytvořil to známé jméno, tak by si na Okamuru nikdo nevzpomněl,“ řekl v pořadu Rozstřel.

„Od chvíle, kdy nám zemřeli rodiče, tak ty příležitosti prostě nějakým způsobem nejsou,“ okomentoval vztah se svým bratrem pro iDNES.cz Tomio Okamura loni v březnu.

Bratři Okamurové jsou tři a všichni se angažují v politice. Nejmladší Osamu ve volbách do europarlamentu v roce 2024 kandidoval jako nestraník na kandidátce Zelených. Od letošního září je šéfem Českého centra v gruzínském Tbilisi.

