Testovat očkované je špatně, míní rektor Zima. Univerzita jich má až 90 procent

Jak vypadá situace u vás ve škole nyní? Dodržují studenti nošení respirátorů na chodbách i ve třídách a posluchačských aulách?

Na Univerzitě Karlově samozřejmě přísně dodržujeme vládní nařízení, například ty, které se týkají ceremoniálních obřadů jako jsou promoce či imatrikulace. Dále dodržujeme nošení respirátorů a kontrolu certifikátu očkování a negativních testů na kolejích.

Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně.

Co se týká nošení respirátorů při výuce, apeloval jsem na fakulty v rámci rozšířeného kolegia děkana, aby studenti i v případě menšího počtu osob v místnosti ochranu využívali. Jedná se o technicko-provozní záležitost, jelikož Univerzita Karlova je velká instituce a výuka je pestrá od malých po velké skupiny. Je naším zájmem, aby prezenční výuka byla zachována.

Vláda rozhodla, že od pondělí 15. listopadu budou mít studenti povinnost nosit ochranu nosu a úst, a to i když budou usazeni, pokud jich bude více než 50 v jedné třídě. Nepřichází opatření pozdě?

Já se domnívám, že je dobře, že toto nařízení přišlo. Je to zákonný důvod, o který se můžeme opírat. Na straně druhé bychom přivítali dovětek, že nošení respirátorů v menších skupinách záleží na provozních možnostech, abychom mohli opatření individualizovat pro různé vyučované předměty a velikosti místností a skupin.

Zaznamenali jste u vás na univerzitě případy komunitního šíření?

Musím říci, že v posledních týdnech nikoliv. Zjišťujeme si z jednotlivých fakult data o proočkovanosti studentů a velmi mě těší, že se pohybujeme mezi 80 až 85 procenty, někde je i přes 90 procent očkovaných. A to se týká i kolejí. Chtěl bych tedy studentům poděkovat za tento zodpovědný přístup a je to cesta, kterou se podle mě můžeme dostat z této epidemie.

Na vysokoškolských kolejích se od listopadu obnovila povinnost předložit doklad o očkování, testování nebo prodělání nemoci. Víte, kolika studentům toto zkomplikovalo pobyt na kolejích vaší univerzity?

Já se domnívám, že mnoha jedincům ne. Pravidla dodržujeme a jedná se o věc každého studenta, nicméně jak jsem zmínil, vysoké procento studentů je již proočkovaných. Problém tedy není.

Mělo by nyní být hlavní prioritou neuzavírat opět školy? Dokážete si představit situaci, ve které byste byl pro opětovné uzavření?

Tuto situaci si neumím představit. Jestli chceme, aby žáci a studenti byli vzdělaní a měli sociální návyky, tak je nemůžeme znovu zavřít. Je to o režimových opatřeních. Když se podíváte do zahraničí – bez ohledu na různé přístupy k pandemii – tak ten scénář je dosti podobný: máme relativně vysokou proočkovanost, ať již u mnou zmíněné populace vysokoškolských studentů, ale i u seniorů, kde ty čísla jsou nad 80 procenty.

Musíme se naučit žít s tím, že kromě dalších nemocí je tu i nemoc covid-19. Základem je dodržovat hygienická opatření, tedy především mít roušky a respirátory, kde je to na místě. Jako hlavní též vidím propagaci očkování.

Věřím, že lidé jsou zodpovědní. Od začátku letošního roku je možné se očkovat. Kdo dbá o své zdraví, tak se již naočkovat nechal. A kdokoliv, kdo trpí příznaky respiračních onemocnění – nemusí to být jen covid, máme nyní vysokou incidenci chřipkového onemocnění u dětí a mladistvých – tak by se měl chránit a nevystavovat nikoho riziku nákazy.

Nebyla chyba v prvotní marketingové kampani, která zobrazovala očkování jako definitivní tečku za covidem?

Ale vždyť očkování je jedna z definitivních teček za covidem. Je řada nemocí, na které je očkování, ale stále tu jsou. Například černý kašel, očkujeme proti němu děti, ale stejně se občas vyskytuje u dospělých. Ale v mnohem menším počtu a mnohem méně závažněji. Stejně jako spalničky. Vymýtit se nám podařilo pravé neštovice. Řada nemocí, proti kterým očkujeme, tu stále je, ale v menším množství a s lehčím průběhem u pacientů.

Ted máme kampaň ukazující závažné stavy u nemoci covid, budí silné emoce. Osobně se domnívám, že lidem je třeba ukazovat pravdu a ty záběry jsou pravdivé. Řadu let jsou obrázky nádorů plic na krabičkách cigaret.

Jak se celkově stavíte k otázce preventivního testování i očkovaných lidí?

Toto považuji za nedobrou cestu. Za tím stojí zejména lidé, kteří mají byznys z testování. Jak pak máte vysvětlit lidem, že očkování je cesta z epidemie, když tyto osoby budete testovat, pokud nemají žádné příznaky. Netestujme paušálně celé obyvatelstvo. De facto tato věc by mohla vyvolat negativní reakce proti očkování a to je špatně.