Chodil bych na vládu každý týden, slibuje prezidentský kandidát Tomáš Zima

Kandidaturu vám podepsalo 13 senátorů. Část z nich už ale letos mandát neobhájila a k 15. říjnu v horní komoře skončila. Ústavní právník Jan Kysela tvrdí, že musíte mít 10 podpisů vždy z jedné „várky“ 81 senátorů, buď ze současného, nebo minulého Senátu. Neobáváte se, že vám ministerstvo podpisy neuzná?

Konzultoval jsem to se svými právníky a je to jednoduché. Ať si každý položí dvě otázky. Kdy zanikl mandát senátora, který byl zvolen v minulém období? 15. října. Do té doby byl stále senátorem, i když ve volbách neuspěl. A mandát novým senátorům vzniká kdy? Dnem zvolení. To, že se vytvořil prostor, ve kterém tu bylo asi na 10 dní přes 100 senátorů, není problém Tomáše Zimy. Pokud jsme si na obě otázky odpověděli, a myslím, že jsou to základní znalosti, které by měl umět student práv, natož profesor ústavního práva, tak je to jednoznačné.

Členství v KSČ někdo může vnímat jako handicap, někdo ne. Na rozdíl od řady jiných jsem to nikdy netajil. Tomáš Zima