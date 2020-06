Zdechovský má policejní ochranu. Poté co ho Babiš označil za vlastizrádce

„Po druhém výroku, který Andrej Babiš pronesl v přímém přenosu, kde zopakoval, že jsme vlastizrádci, mi přišlo několik tisíc výhrůžek prostřednictvím sociálních sítí, e-mailů, WhatsAppu a další komunikace,“ popsal europoslanec Tomáš Zdechovský ve čtvrtek na tiskové konferenci k rezoluci o možném střetu zájmů českého premiéra.

Podle vyjádření europoslance se terčem staly i jeho čtyři děti. „Bylo nám napsáno, že budeme pověšeni, zavražděni, zastřeleni. Mým dětem chodily obrázky, jak se po druhé světové válce věšeli kolaboranti. Obrázků přišlo několik tisíc,“ uvedl.

Podle Zdechovského dostala celá rodina ochranu od české policie. Zda ji ještě má médiu nesdělil. Politik však potvrdil, že několik lidí, kteří mu vyhrožovali, již policie dopadla a zahájila s nimi trestní nebo přestupkové řízení. Podle Radiožurnálu jde o desítky lidí.

Trestní oznámení

Lidovec již dříve uvedl, že se proti označení za vlastizrádce bude bránit právní cestou. Podal dvě trestní oznámení na neznámého pachatele. První kvůli výhrůžkám, druhé kvůli označení za vlastizrádce. Policie už ve druhém případě identifikovala jako autora možné pomluvy premiéra Andreje Babiše. Redakce iDNES.cz reakce premiéra zjišťuje.

iROZHLAS.cz připomněl, že výhrůžkám smrtí čelil také Mikuláš Peksa a předsedkyně výboru Monika Hohlmeierová. Peksa uvedl, že mu výhrůžky čas od času chodí stále.

Premiér Andrej Babiš své vyjádření o vlastizrádcích následně mírnil tím, že šlo o nadsázku.

„V rozhovoru na Frekvenci 1 se mě redaktorka zeptala, co říkám na to, že po mém vyjádření, že jsou europoslanci Tomáš Zdechovský a Mikuláš Peksa vlastizrádci, jim někdo vyhrožuje smrtí. Odpověděl jsem, že mě to mrzí, asi jsem to přehnal. Omlouvám se za to. Byla to nadsázka,“ uvedl premiér na Twitteru.

Babiš kritizoval Zdechovského a Peksu v souvislosti s delegací europoslanců, která začátkem roku v Praze navštívila některé úřady, aby zjišťovala fakta o jeho údajném střetu zájmů. „Zdechovský a Peksa jsou vlastizrádci, měli by bojovat za české zájmy,“ řekl tehdy Babiš novinářům.

O Hohlmeierové prohlásil, že je „totálně pomatená“ a problematice dotací nerozumí. Opakoval, že ve střetu zájmů není. Delegaci označil za politickou misi.