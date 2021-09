Zdechovský: Žena v čele lidovců? Neuvolňujme řetězy, vtipkují lidé

V anketě pod jeho otázkou hlasovalo téměř pět tisíc lidí, přičemž necelých 86 procent pro možnost „ano“, tedy že si ženu v čele představit dokážou. Na Zdechovského se však snesla kritika jak od uživatelů sociální sítě, tak od veřejně známých osobností. Dotaz považuje většina za absurdní.

Tomáš Zdechovský @TomasZdechovsky Dokázali byste si představit ženu v čele KDU-ČSL? oblíbit odpovědět

„Ne. Zatím bych ženám jen uvolnila řetězy mezi kuchyní, ložnicí a dětským pokojem a počkala, jak se to osvědčí. Nechceme přece, aby nám ty hormonální hysterky nějak moc zdivočely,“ glosovala uživatelka Irena.

„Něco tak bláznivého si ve 21. století představit nedokážu,“ napsala zase spisovatelka Markéta Lukášková. „Ženy jsou prezidentkami a ministerskými předsedkyněmi, ale v KDU-ČSL budou diskutovat o ‚představě‘ ženy v čele strany,“ podotkla další uživatelka.

„Jakoukoliv ženu vůbec? Proč se na to vůbec ptáte? Vy si to snad neumíte představit? Anebo máte pocit, že všechny ženy mají něco, co jim brání být v čele Vaší strany?“ ptala se iniciativa Zakroužkuj ženu.

Ohradila se také Zdechovského stranická kolegyně a místostarostka městské části Brno-sever Miriam Kolářová: „Tome, tohle je spíš na zpytování svědomí v rámci vnitrostranických diskuzí na regionálních konferencích, na kterých většinou vystupují týpci, kteří si něco takového asi nedokážou vůbec připustit. Kdyby ses na to zeptal v roce 1970, tak chápu, že to bude zajímavý, ale v roce 2021?“

Zdechovský pro iDNES.cz v návaznosti uvedl, že o lidovcích existuje spoustu předsudků. „Lidé neví, že v čele už ženu měli – byla to moje kolegyně Michaela Šojdrová. Právě v té debatě, která se na Twitteru strhla, se to mohlo krásně vysvětlovat. V této předvolební kampani se ukazuje, že část lidí na Twitteru žije v bublině a vůbec nemá ponětí o tom, že do KDU-ČSL přichází nová generace,“ uvedl.

Připomněl také, že před rokem a půl spočítal všechny homosexuály ve straně: „Napočítal jsem, že v KDU-ČSL máme přes 22 gayů a leseb ve středně vrcholové politice, ať jde o městskou, či krajskou politiku,“ uvedl tehdy. „Neměli bychom nikomu lézt do postele a kontrolovat, jestli tam má chlapa, nebo ženskou. Musíme mezi naše voliče přitáhnout konzervativní gaye a lesby mimo jiné tím, že se vůči nim nebudeme vymezovat,“ řekl tehdy.

Zdechovský nyní zároveň zdůraznil, že budoucí předsednictvo KDU-ČSL rozhodně nebude pouze mužskou záležitostí. „Bude tam hodně žen, stejně jako v jednotlivých orgánech,“ uvedl.

Diskuze ho podle jeho slov nepřekvapila. „Vůbec, bylo to řízené. Takových příspěvků chceme dát několik právě s tím, jak připravujeme koncept změny KDU-ČSL, který se blíží. Ať si lidé ‚hejtují‘, to není důležité. Důležité je, že mají potřebu se k tomu vyjadřovat,“ poznamenal.