„Tisíc falešných účtů nesmí vytvářet dojem tisíce skutečných voličů. Dnes si kdokoliv může během několika minut vytvořit desítky nebo stovky profilů a jejich prostřednictvím manipulovat veřejnou debatou, šířit propagandu nebo zastrašovat ostatní uživatele,“ uvedl Zdechovský.
S rozvojem umělé inteligence je to navíc podle něj stále jednodušší a levnější. „Pokud chceme chránit demokracii a bezpečnost našich občanů, nemůžeme před tím zavírat oči,“ dodal český europoslanec.
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V dopise určeném předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové ji europoslanci vyzývají, aby připravila ucelený legislativní rámec pro ověřování účtů na sociálních sítích prostřednictvím aktu o digitální spravedlnosti, aktu o digitálních službách a nařízení EU KIDS Act. „Osobní účty na sociálních sítích by měly být spravovány ověřenou fyzickou osobou a účty organizací ověřeným subjektem s odpovědným správcem,“ stojí v dopise.
Falešné účty mohou být podle europoslanců využívány k navazování kontaktů s dětmi za účelem sexuálního zneužívání, k obtěžování občanů, k páchání podvodů, k obcházení zákazů na platformách či k manipulaci s veřejnou debatou.
Rozsah problému dokládají také údaje unijní diplomatické služby. Ta v roce 2024 zaznamenala a analyzovala 540 případů zahraniční manipulace s informacemi, do nichž bylo zapojeno přibližně 10 500 účtů a dalších informačních kanálů, včetně účtů na sociálních sítích, webových stránek s falešnými zprávami a blogů. Na devatenácti platformách bylo zaznamenáno přibližně 43 000 obsahových příspěvků. Z analyzovaných incidentů bylo 29 procent přičítáno Rusku a šest procent Číně. Zbývajících 65 procent nebylo přiřazeno žádnému subjektu, vykazovalo však známky koordinace s infrastrukturou spojenou s ruskými nebo čínskými subjekty zabývajícími se zahraniční informační manipulací a zasahováním.
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Koordinované sítě falešných profilů se podle dostupných zjištění objevily například v souvislosti s volbami v Německu, Polsku, Rumunsku, Nizozemsku či Maďarsku. „Rusko a další autoritářské režimy využívají sociální sítě jako nástroj k ovlivňování veřejného mínění. Falešné profily dokážou vytvářet iluzi masové podpory, uměle zesilovat extremistické názory nebo cíleně útočit na demokratické instituce. To není svobodná diskuse, ale organizovaná manipulace,“ uvedl Zdechovský.
Europoslanci podle něj nechtějí, aby lidé museli na sociálních sítích zveřejňovat občanské průkazy nebo vystupovat pod svým skutečným jménem. „Chceme pouze, aby platforma dokázala bezpečně ověřit, že za osobním účtem stojí skutečný člověk. Svoboda slova musí zůstat zachována, ale nemůže být zástěrkou pro průmyslovou výrobu falešných identit,“ dodal europoslanec.