Opět Rudé právo. Macinka v Senátu dostal další výtisk, aby měl na Babiše a Klempíře

  18:24aktualizováno  18:32
Senátor Tomáš Töpfer ve středu předal vicepremiérovi a ministrovi zahraničí Petru Macinkovi netradiční dar. Daroval mu historický výtisk Rudého práva. Macinka se jednání horní komory parlamentu účastnil kvůli debatě o pomoci Čechům uvázlým na Blízkém východě. Töpfer krokem zřejmě reagoval na to, že ministr den předtím četl Rudé právo při proslovu prezidenta Pavla v Poslanecké sněmovně.

Töpfer se přihlásil s faktickou poznámkou a na vyzvání předsedy Senátu Miloše Vystrčila před senátory předstoupil. „Já bych trošku zklidnil situaci. Jsem moc rád, že tady máme pana ministra zahraničí. Jsem rád, že k nám přišel a že k nám bude chodit rád, tak bych mu rád dal dárek, aby se do Senátu těšil,“ začal svůj proslov Töpfer.

„Já jsem si všiml, že jste zanícený čtenář a to vás samozřejmě šlechtí. Protože rád čtete, tak bych vám rád věnoval historický výtisk Rudého práva, abyste si ho mohl číst v záběru České televize, když bude třeba mluvit pan premiér nebo pan ministr kultury,“ pokračoval politik.

Senátoři „grilovali“ Macinku za postup v krizi. Není to fér, hájil kroky vlády

Vicepremiér Macinka výtisk následně přijal a před plénem se s výtiskem ukázal. Töpfer mu Rudé právo dal v modrých deskách, na kterých bylo logo tabákové společnosti Philip Morris. „Děkuji panu senátorovi, že dělá lobbing pro Philip Morris,“ reagoval Macinka.

„Pan ministr Macinka si čte Rudé právo, když mluví pan prezident, tak jsem mu dal další výtisk, aby si mohl číst, až bude mluvit pan premiér,“ reagoval senátor pro iDNES.cz.

Töpfer tím reagoval na včerejší jednání Poslanecké sněmovny. Vicepremiér Macinka si totiž při proslovu k poslancům prezidenta Petra Pavla listoval právě Rudým právem. Gestem Macinka zřejmě narážel na to, že byl prezident Pavel před rokem 1989 členem Komunistické strany.

Ministr Macinka však redakci iDNES.cz řekl, že gestem nic nenaznačoval. „Nic jsem nesledoval. Někdo mi to dal, chtěl jsem ukázat ministrovi obrany nějaké dobové články týkající se armády.“

Prezident Pavel i premiér Andrej Babiš (ANO) byli před listopadem 1989 členy Komunistické strany Československa. Babiš se navíc na Slovensku soudil kvůli své údajné spolupráci s komunistickou Státní bezpečností (StB). Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) před šesti lety časopisu Reflex přiznal, že ho StB využívala vydíráním od února 1984 do září 1985 k získávání informací pod krycím jménem Olda. Spolupráci se mu podařilo po půldruhém roce rozvázat.

Prezident Petr Pavel mluví na 10. schůzi sněmovny zatímco ministr zahraničí Petr Macinka si prohlíží historické vydání Rudého práva. (3. března 2026)
Tomáš Töpfer v komediálním snímku Kotrmelce pana herce
Senátor za ODS a TOP 09 Tomáš Töpfer při jednání Senátu 27. února 2025
Tomáš Töpfer, Jiřina Jirásková a Leoš Suchařípa v seriálu Život na zámku (1995)
