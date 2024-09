Šíbra Tesaře smetl úklid po lomu ČSA. Proč vlivný muž TOP 09 v tichosti odešel

Upozornil na to web seznamzpravy.cz. Tomáš Tesař měl vždy blízko k byznysu, sám ostatně začínal v podnikání. Roky pracoval v někdejší logistické firmě Čechofracht. Právě byznysové vztahy mu měly zkomplikovat kariéru profesionálního politika. Případ podle zjištění MF DNES souvisí s rekultivacemi krajiny postižené důlní těžbou na severu Čech.

„Jde o takzvané sukcese, při kterých se příroda má postarat o proměnu místa bez zásahu člověka. Těžebním firmám to ušetří obrovské náklady, které by musely vynaložit na rekultivaci. O to se policie enormně zajímá,“ řekl MF DNES důvěryhodný zdroj z Ústeckého kraje.