Zrušit komunistickou stranu bylo beznadějné, vzpomíná advokát Tomáš Sokol

V čem je umění dobré obhajoby? Mít perfektně prostudovaný spis a hledat v něm „díry“?

Jsem opatrný na výrazy jako hledat díry. Obhájce je součástí procesu a je protějškem státního zástupce. Měl by poukazovat na nedostatky a na vše, co svědčí ve prospěch jeho klienta. Podotýkám, že výraz díry by evokoval jen důkazní stránku věci, ale ono to má i právní stránku. Vraždy už se vyšetřují staletí. Tam celkem netápeme. Ale jestli něco je nedovolená podnikatelská aktivita až do té míry, že je to trestný čin, o tom se vedou spory. Perfektní znalost spisu je nezbytnou podmínkou. Pak je dobré, když obhájce dokáže vyhmátnout, co je v té věci podstatné a co nepodstatné.