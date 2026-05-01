Portlík chce udělat z Prahy vzor pro jiné metropole. ODS půjde do voleb s TOP 09

„Nejdu si pro řetěz ani pro funkci. Jdu si pro práci,“ stojí na jednom z propagačních letáků koalice SPOLU pro Prahu. Portlík během vystoupení představil své hlavní vize pro metropoli. Opřel se přitom o zkušenosti z vedení Prahy 9, kde několik let působí jako starosta. Podle svých slov se městská část za dobu jeho působení proměnila v moderní čtvrť. „Staví se. Přibývají byty, školy, parky. Rozvoj má tempo i směr,“ řekl před návštěvníky.
Jeho ambicí je podle něj „Praha, která se rozvíjí a neblokuje. Praha, která rozhoduje a neodkládá“. Dodal také, že chce „Prahu, která myslí na budoucnost, ale funguje už dnes“.
Na Letnou bych nešel. Nehrajme Antibabiše, říká druhý muž ODS Portlík
Na dotaz, proč se rozhodl kandidovat na primátora, odpověděl, že cílem je posunout hlavní město mezi světové metropole. Máme se snažit o to, aby Praha byla vzorem pro ostatní metropolitní města po celém světě, protože v Praze na to máme,“ řekl.
Za jeden z hlavních problémů označil dopravu. „Stále se množí auta, pomaleji už se množí silnice a ten rozdíl mezi tím vidíme každý den,“ řekl. Podle něj jde o výrazný veřejný zájem, na který město musí reagovat. Zároveň vyjádřil názor, že Praha nebyla plně připravená například na rychlý přísun Ukrajinců do hlavního města po ruské invazi, což se podle něj musí změnit.
K vlastní kandidatuře dodal, že chce nabídnout zkušenost místo experimentů. „V politice stejně jako kdekoliv jinde platí, že člověk má za sebou mít letokruh v podobě odvedené práce,“ řekl první místopředseda ODS. Připomněl přitom projekty realizované v Praze 9 a dodal, že Pražané podle něj „nechtějí dál experimentovat, chtějí věci v realitě“.
Krátce po 15. hodině pak na pódiu vystoupil také předseda ODS Martin Kupka, který Portlíka podpořil a označil ho za „nevyčerpatelný kamion energy drinku“. Zároveň zdůraznil význam práce pro hlavní město, které označil za nejkrásnější na světě. Kupka ocenil také roli dalších starostů pražských částí při přípravě různých projektů.
Pražská ODS půjde do podzimních komunálních voleb v koalici SPOLU společně s TOP 09. V parku Přátelství to Portlík uvedl společně náměstkem pro infrastrukturu Michalem Hrozou (TOP 09). Podle prvního místopředsedy občanských demokratů dává jejich propojení smysl díky dlouhodobé spolupráci a vzájemnému doplňování. Na pódiu vystoupili také mladí členové ODS.
Mezi přítomnými byli i další straničtí zástupci, například předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija, předseda poslaneckého klubu Marek Benda, starosta Řeporyjí Pavel Novotný nebo dlouholetý spolupracovník Tomáše Portlíka Tomáš Holeček. Promluvili také starostové městských částí, kteří Tomáše Portlíka v kandidatuře podpořili.
Pro návštěvníky byly připraveny stánky s občerstvením i program pro děti. Atmosféru doplnila hudba v podání kapely Prague Lounge trio a DJ Angry Beats. Celým odpolednem provázel moderátor Jan Musil. Událost strana symbolicky propojila s prvomájovými oslavami.