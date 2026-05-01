Portlík chce udělat z Prahy vzor pro jiné metropole. ODS půjde do voleb s TOP 09

Lukáš Linhart
  16:27
Občanští demokraté v pátek odstartovali kampaň pro podzimní volby do zastupitelstva hlavního města Prahy. Na akci v parku Přátelství v Praze 9 představili také svého kandidáta na primátora – prvního místopředsedu strany Tomáše Portlíka. „Máme se snažit o to, aby Praha byla vzorem pro ostatní metropolitní města po celém světě,“ míní Portlík. Pražská ODS zároveň oznámila společnou kandidaturu s TOP 09 v koalici SPOLU.
Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík

Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík | foto: Michal Růžička, MAFRA

Šéf klubu zastupitelů SPOLU pro Prahu a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík
Kromě celostátního vedení ODS bude Tomáš Portlík (ODS) usilovat i o pozici...
Kromě celostátního vedení ODS bude Tomáš Portlík (ODS) usilovat i o pozici...
Kromě celostátního vedení ODS bude Tomáš Portlík (ODS) usilovat i o pozici...
12 fotografií

„Nejdu si pro řetěz ani pro funkci. Jdu si pro práci,“ stojí na jednom z propagačních letáků koalice SPOLU pro Prahu. Portlík během vystoupení představil své hlavní vize pro metropoli. Opřel se přitom o zkušenosti z vedení Prahy 9, kde několik let působí jako starosta. Podle svých slov se městská část za dobu jeho působení proměnila v moderní čtvrť. „Staví se. Přibývají byty, školy, parky. Rozvoj má tempo i směr,“ řekl před návštěvníky.

Jeho ambicí je podle něj „Praha, která se rozvíjí a neblokuje. Praha, která rozhoduje a neodkládá“. Dodal také, že chce „Prahu, která myslí na budoucnost, ale funguje už dnes“.

Na Letnou bych nešel. Nehrajme Antibabiše, říká druhý muž ODS Portlík

Na dotaz, proč se rozhodl kandidovat na primátora, odpověděl, že cílem je posunout hlavní město mezi světové metropole. Máme se snažit o to, aby Praha byla vzorem pro ostatní metropolitní města po celém světě, protože v Praze na to máme,“ řekl.

Za jeden z hlavních problémů označil dopravu. „Stále se množí auta, pomaleji už se množí silnice a ten rozdíl mezi tím vidíme každý den,“ řekl. Podle něj jde o výrazný veřejný zájem, na který město musí reagovat. Zároveň vyjádřil názor, že Praha nebyla plně připravená například na rychlý přísun Ukrajinců do hlavního města po ruské invazi, což se podle něj musí změnit.

K vlastní kandidatuře dodal, že chce nabídnout zkušenost místo experimentů. „V politice stejně jako kdekoliv jinde platí, že člověk má za sebou mít letokruh v podobě odvedené práce,“ řekl první místopředseda ODS. Připomněl přitom projekty realizované v Praze 9 a dodal, že Pražané podle něj „nechtějí dál experimentovat, chtějí věci v realitě“.

Krátce po 15. hodině pak na pódiu vystoupil také předseda ODS Martin Kupka, který Portlíka podpořil a označil ho za „nevyčerpatelný kamion energy drinku“. Zároveň zdůraznil význam práce pro hlavní město, které označil za nejkrásnější na světě. Kupka ocenil také roli dalších starostů pražských částí při přípravě různých projektů.

Pražská ODS půjde do podzimních komunálních voleb v koalici SPOLU společně s TOP 09. V parku Přátelství to Portlík uvedl společně náměstkem pro infrastrukturu Michalem Hrozou (TOP 09). Podle prvního místopředsedy občanských demokratů dává jejich propojení smysl díky dlouhodobé spolupráci a vzájemnému doplňování. Na pódiu vystoupili také mladí členové ODS.

ODS vybrala starostu Prahy 9 Portlíka jako kandidáta na primátora

Mezi přítomnými byli i další straničtí zástupci, například předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija, předseda poslaneckého klubu Marek Benda, starosta Řeporyjí Pavel Novotný nebo dlouholetý spolupracovník Tomáše Portlíka Tomáš Holeček. Promluvili také starostové městských částí, kteří Tomáše Portlíka v kandidatuře podpořili.

Pro návštěvníky byly připraveny stánky s občerstvením i program pro děti. Atmosféru doplnila hudba v podání kapely Prague Lounge trio a DJ Angry Beats. Celým odpolednem provázel moderátor Jan Musil. Událost strana symbolicky propojila s prvomájovými oslavami.

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Portlík chce udělat z Prahy vzor pro jiné metropole. ODS půjde do voleb s TOP 09

Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík

Občanští demokraté v pátek odstartovali kampaň pro podzimní volby do zastupitelstva hlavního města Prahy. Na akci v parku Přátelství v Praze 9 představili také svého kandidáta na primátora – prvního...

1. května 2026  16:27

Putinova dcera ovládne tajné AI centrum. Nepustí nás k superpočítači, zuří vědci

Jekatěrina Tichonovová vystupuje prostřednictvím videopřenosu na Petrohradském...

Dcera ruského prezidenta Vladimira Putina povýšila do čela nového projektu umělé inteligence (AI) na Moskevské státní univerzitě. Jekatěrina Tichonovová tak dostane kontrolu nad jedním z...

1. května 2026  16:22

ONLINE: Levici hrála Internacionála. Pochod antifašistů provázely strkanice

Centrem Prahy prošel pochod proti fašismu v Parlamentu i v ulicích. (1. května...

V Praze a dalších městech v pátek propukly oslavy Svátku práce a 1. máje. V Praze studenti uspořádali průvod s alegorickými vozy. Na Střeleckém ostrově si slovo vzala KSČM, kde na úvod zazněla...

1. května 2026  8:28,  aktualizováno  15:32

Írán poslal USA další návrh na jednání o konci války, tvrdí tamní média

Americký viceprezident J. D. Vance (uprostřed) s pákistánským náčelníkem...

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války, píší íránská státní média. Podle nich se tak stalo ve čtvrtek. Ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a...

1. května 2026  15:32

Lufthansa našla Oscara režiséra snímku Pan Nikdo. V USA s ním nesměl na palubu

Pavel Talankin s Oscarem za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi (15....

Ruský režisér Pavel Talankin dočasně přišel o Oscara za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Ostraha na letišti JFK mu sošku zakázala vzít na palubu, a musel ji proto nechat odbavit mimo...

1. května 2026  10:24,  aktualizováno  15:23

Diskety, hrací automat a paření legend. Nový Jičín láká třeba na Prince of Persia

Expozice zapůjčená z Regionálního muzea v Litomyšli se věnuje počátkům videoher...

Pac-Man, Prince of Persia, Street Fighter či Lemmings. Počítačové hry, které byly na přelomu 80. a 90. let hitem teenagerů, ožívají v Novém Jičíně na výstavě Retrogaming. Ta mapuje počátky videoher i...

1. května 2026  15:11

Českou aplikaci Rouvy pro cyklistické trenažery pohltil americký obr Zwift

Zwift a Rouvy nabízejí aplikace pro virtuální indoor cyklistiku. V reálné...

Americká společnost Zwift, globální lídr v oblasti sportovních technologií, oznámila akvizici českého konkurenta v segmentu indoorové cyklistiky, společnosti Rouvy. Dosavadní majoritní vlastník české...

1. května 2026

Špidla zakládá Novou sociální demokracii. Není tady dobře, říká expremiér

Zakladatel Nové sociální demokracie, bývalý premiér Vladimír Špidla

Novou sociální demokracii zakládá bývalý premiér a šéf ČSSD, později eurokomisař Vladimír Špidla. „Není tady dobře a je třeba to změnit,“ vyhlásil při představení nové strany. Na pražském Střeleckém...

1. května 2026  5:01,  aktualizováno  14:55

Izrael si láme hlavy s drony Hizballáhu. Varovali jsme vás, zní z Kyjeva

Premium
Izraelský obrněný transportér u pohraničního města Šomera zasáhl dron...

Libanonské teroristické hnutí Hizballáh i přes příměří pokračuje v útocích na izraelské vojáky. Jeho drony s optickými vlákny, známé z ukrajinského bojiště jako odolné nástroje proti elektronickému...

1. května 2026  14:55

Podjezd v Berlíně skončil kvůli neshodám stavebníků půlmetrovým schodem

Podchod pro automobilovou dopravu a nadchod pro chodce přes železniční trať v...

Neúspěšná byla u Berlína dlouho očekávaná stavba podjezdu pod železniční tratí: napojení na přilehlou křižovatku totiž končí půlmetrovým schodem. Deník Bild to přirovnal ke kocourkovské akci....

1. května 2026  14:23

Nezabrzděný traktor u Slaného zranil dítě, transportoval ho vrtulník

Po nehodě dvou nákladních vozidel na dálnici D5 transportoval vrtulník jednoho...

Ve Šlapanicích nedaleko Slaného v areálu statku v pátek kolem poledne traktor srazil dítě. Záchranáři ho s pohmožděnou nohou letecky transportovali do nemocnice. Podle policie se traktor zřejmě...

1. května 2026  14:10

RECENZE: Ohromní optimisti podlehli AIDS. Teď dostávají prostor v literatuře

Premium
Demonstrace na podporu pacientů s AIDS ve Washingtonu, D.C. (1991)

Román Ohromní optimisti americké spisovatelky Rebecca Makkaiové vyšel v roce 2018 a ihned aspiroval na Pulitzera. K českým čtenářům se dostává až letos a zaplňuje tak prázdné místo na poli překladové...

1. května 2026

