Pojar našel angažmá ve vlivném americkém institutu napojeném na republikány

  11:22
Bývalý vládní poradce Tomáš Pojar se stal vedoucím pracovníkem vlivného amerického think tanku Hudson Institute. V jeho rámci má mít na starost prohlubování vztahů mezi USA a Evropou. Konzervativní think tank vznikl během studené války a zaměřuje se především na otázky bezpečnosti a Ruska. Institut je napojený na republikánské kruhy a také na investiční skupinu PPF rodiny Kellnerových.
Poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. (7. 11. 2025)

Poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. (7. 11. 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Prezident republiky udělil medaili Za zásluhy panu Tomáši Pojarovi, diplomatu,...
Poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. (7. 11. 2025)
Poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. (7. 11. 2025)
Poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. (7. 11. 2025)
O Pojarově novém angažmá na začátku února informoval samotný institut na svých webových stránkách.

„Tomáš jako dlouholetý přítel institutu pomohl naplňovat naše poslání, zejména při prohlubování naší angažovanosti ve střední a východní Evropě. V době, kdy se snažíme hledat politická řešení hlavních výzev, jimž dnes Spojené státy čelí, budou jeho poznatky a zkušenosti se spoluprací s evropskými spojenci neocenitelné,“ uvedl k Pojarovu nástupu ředitel Peter Rough, který vede Centrum pro Evropu a Eurasii při Hudsonově institutu.

Právě v tomto centru bude Pojar podle Rougha působit jako nerezidentní seniorní expert. Centrum je spolufinancováno investiční skupinou PPF.

Pro server Seznam Zprávy bývalý poradce expremiéra Petra Fialy uvedl, že nabídku připojit se k institutu dostal až po odchodu ze státního sektoru.

„Je to jeden z hlavních think tanků ve Washingtonu, který se dlouhodobě věnuje Evropě a zahraniční politice obecně,“ řekl Pojar a dodal, že přesná podoba spolupráce se teprve bude upřesňovat. Podle svých slov zamíří do Spojených států zhruba pětkrát ročně. „Předpokládám, že tam tak pětkrát během roku pojedu,“ doplnil.

Hudson Institute sídlí v centru Washingtonu a je známý zejména svými silnými vazbami na americké republikány. S představiteli tohoto think tanku se nedávno setkal také ministr zahraničí Petr Macinka při své návštěvě Spojených států.

Pojar ve vládě Petra Fialy působil jako poradce pro národní bezpečnost. Na svou funkci rezignoval v listopadu. Od prezidenta Petra Pavla obdržel medaili Za zásluhy.

Od roku 2014 je Pojar prorektorem CEVRO Institutu (nyní CEVRO Univerzity) pro zahraniční vztahy a další vzdělávání, přičemž je podle webu školy z funkce dočasně uvolněn.

V letech 1997 až 2005 byl výkonným ředitelem organizace Člověk v tísni. Následně pracoval jako poradce a náměstek pro bilaterální vztahy a později pro EU a bezpečnost na ministerstvu zahraničí. V letech 2010 až 2014 působil jako velvyslanec v Izraeli, s Fialou spolupracoval po celou dobu fungování minulé vlády.

3. dubna 2025
