Fiala v říjnu kvůli kompromitujícím informacím na svého klíčového spolupracovníka svolal výbor pro zpravodajskou činnost. Schůzky se účastnili ministři vnitra, obrany a zahraničí a všichni tři ředitelé českých tajných služeb.
Ti podle Fialy označili šířené informace za nepravdivé a řekli, že pocházejí z prostředí organizované skupiny dlouhodobě působící proti zájmům českého státu.
Fiala to následně oznámil veřejně. Koho se kompro týkalo, ale neupřesnil. Premiérův poradce pro národní bezpečnost se nyní k celé situaci vrátil v rozhovoru pro iDNES.cz. A prozradil detaily.
„V tuto chvíli to bylo proti mně, ale dlouhodobě to má daleko širší kontext.“