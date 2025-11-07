Jde jim o peníze. Tomáš Pojar promluvil o lidech, kteří ho chtěli zdiskreditovat

Premium

Fotogalerie 17

Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Dominika Hejl Hromková
  13:33
Končící premiér Petr Fiala z ODS asi před měsícem oznámil, že se na jednoho z jeho důležitých spolupracovníků chystá diskreditační kampaň kvůli údajnému podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou. Tím mužem byl poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Ten k tomu nyní pro iDNES.cz prozradil více.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Fiala v říjnu kvůli kompromitujícím informacím na svého klíčového spolupracovníka svolal výbor pro zpravodajskou činnost. Schůzky se účastnili ministři vnitra, obrany a zahraničí a všichni tři ředitelé českých tajných služeb.

Ti podle Fialy označili šířené informace za nepravdivé a řekli, že pocházejí z prostředí organizované skupiny dlouhodobě působící proti zájmům českého státu.

Fiala to následně oznámil veřejně. Koho se kompro týkalo, ale neupřesnil. Premiérův poradce pro národní bezpečnost se nyní k celé situaci vrátil v rozhovoru pro iDNES.cz. A prozradil detaily.

„V tuto chvíli to bylo proti mně, ale dlouhodobě to má daleko širší kontext.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Jde jim o peníze. Tomáš Pojar promluvil o lidech, kteří ho chtěli zdiskreditovat

Premium
Zapíše se ruský prezident Vladimir Putin do historie podobně jako car Petr I....

Končící premiér Petr Fiala z ODS asi před měsícem oznámil, že se na jednoho z jeho důležitých spolupracovníků chystá diskreditační kampaň kvůli údajnému podezření ze spolupráce se zahraniční...

7. listopadu 2025  13:33

Matku otrávil metanolem kvůli tíživé situaci, přiznal u soudu. Inspiroval ho film

ilustrační snímek

Krajský soud v Praze v pátek začal projednávat případ šestačtyřicetiletého muže, který podle obžaloby na Příbramsku letos v lednu metanolem otrávil svou matku. Muž se k činu přiznal, odmítá ale, že...

7. listopadu 2025  13:31

KLDR odpálila další testovací střelu směrem k Japonsku

Severní Korea zkušebně odpálila několik střel s plochou dráhou letu do moře u...

Severní Korea v pátek odpálila nejméně jednu balistickou střelu směrem do moře východně od svého pobřeží. KLDR v posledních týdnech stupňuje tempo testování svých zbraňových systémů, včetně odpálení...

7. listopadu 2025  6:26,  aktualizováno  13:16

Léto dopadlo lépe než loni. Ubytované turisty táhli cizinci, počet Čechů stagnoval

Čínští turisté v Praze

V hotelech, penzionech či kempech v Česku se ve třetím čtvrtletí ubytovalo 7,9 milionu hostů, meziročně o 1,4 procenta více. Přibylo hostů ze zahraničí, počet českých hostů naopak stagnoval.

7. listopadu 2025  13:15

Ať rozhodne soud. Policistka smrtelnou nehodu nezpochybnila, vinu ale neuznala

Policistka Lucie Vavrochová obžalovaná kvůli smrtelné nehodě (Obvodní soud pro...

Případ policistky Lucie Vavrochové, která vloni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, v pátek projednával Obvodní soud pro Prahu 2. Žena uvedla, že se nehoda stala tak, jak ji státní...

7. listopadu 2025  13:10

Čína si opět přivlastnila Tchaj-wan. Na snímcích ukázala, kde by mohla zaútočit

Čína zahájila další vojenské cvičení v okolí Tchaj-wanu a označila je za...

Čínská ambasáda ve Spojených státech zveřejnila sérii satelitních snímků objektů a míst na Tchaj-wanu se vzkazem, že tyto oblasti patří do Číny. Záběry pořídil satelit Jilin-1 společnosti Chang Guang...

7. listopadu 2025  12:49

Lavrov upadl v nemilost. Zpackal summit s Trumpem, tak ho Kreml trestá

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na Valném shromáždění OSN v New Yorku....

Sergej Lavrov zažívá možná nejtěžší chvíle za dvacet let svého působení v čele ruské diplomacie. Podle ruských médií byl potrestán za nevydařený summit v Budapešti, který americká strana odpískala v...

7. listopadu 2025  9:36,  aktualizováno  12:45

Chotkovy sady se promění v parádní park s výhledy. Praha ukázala vizualizace

Vítězný návrh na obnovu Chotkových sadů od studia Arkytek. (7. listopadu 2025)

Oživení zeleně, vylepšení mobiliáře i nové prvky zahrnuje plán na revitalizaci Chotkových sadů poblíž Pražského hradu. Nejlepší návrh na obnovu chátrajícího parku představili dnes zástupci Institutu...

7. listopadu 2025  12:25

Pochybný čin nebo konec hysterie. Moskva a Kyjev reagují na sejmutí ukrajinské vlajky

Okamura nechal ukrajinskou vlajku sundat ve čtvrtek odpoledne. „Je to určitý...

Vztah Česka k Ukrajině se citelně změnil, komentoval v pátek ruský diplomat Rodion Mirošnik sejmutí ukrajinské vlajky z budovy české Poslanecké sněmovny na pokyn nového šéfa dolní parlamentní komory...

7. listopadu 2025  12:18

Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal

Advokát Pavel Jelínek přichází na vyhlášení rozsudku ke Krajskému soudu v...

Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z únosu bývalého partnera Jelínkovy dcery. Krajský soud v Hradci Králové nepřijal verzi obžaloby, že šlo o vraždu na...

7. listopadu 2025,  aktualizováno  12:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Po vandalovi zůstala spoušť. Co k tomu střízlivého muže vedlo, ptá se policie

Zadržený pachatel v Jeseníku poškodil více než desítku aut i několik vchodů...

Čtvrteční procházku městem si čtyřiadvacetiletý mladík v Jeseníku bude zřejmě dlouho vyčítat. Střízlivý, přesto velmi agresivní muž poničil více než deset zaparkovaných aut v Tylově ulici. Policisté...

7. listopadu 2025  12:01

Kancléř Merz podpoří plán na ochranu ocelářů, preferuje domácí produkci

Ocelář uprostřed jisker surového železa vycházejících z vysoké pece v ocelárně...

Německo podporuje nový plán Evropské komise na ochranu ocelářského sektoru v Evropské unii. Oceláře chce vláda podpořit také snížením cen energií. „Německá a evropská ocel by měly mít přednost při...

7. listopadu 2025  11:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.