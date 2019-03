Kvůli čističce vod se stal Tomáš Pitr z nepřítele státu nepřítelem města

Vedení třináctitisícového Českého Krumlova už několik měsíců zvažuje investici století – nákup čističky odpadních vod a obchvatného kanálu za 230 milionů korun. O obchodu se mělo od začátku roku hlasovat už dvakrát, finální rozhodnutí však zatím nepadlo.

Část opozičních zastupitelů totiž tvrdí, že cena je pro město nevýhodná. V obchodu se navíc objevilo jméno někdejšího „nepřítele státu“ Tomáše Pitra. Právě on je zřejmě majitelem klíčové pohledávky čističky, která je již několik let v konkurzu. Za čističku město plánuje zaplatit 180 milionů. Dalších padesát by stál obchvatný kanál, který vede z nedalekého Větřní.

Pitr se podle svých slov k českokrumlovské čističce dostal už před třemi lety při obchodech s pohledávkami. „V rámci obchodů koupila jedna z firem balík pohledávek od bank. Jeho součástí byla i pohledávka vázaná na čističku v nominální hodnotě 190 milionů korun. Tak vznikla cena, kterou za ni chci od města zaplatit,“ popsal Pitr MF DNES. Firma, které čistička patří, se dostala do insolvence v roce 2014.

Zástupci města s Pitrem vedli několik jednání. Podnikatel jim podle svých slov ustoupil.

„Chtěli slevu, tak jsem slevil o deset milionů,“ řekl a dodal, že nyní přemýšlí o tom, že by čističku z insolvence vykoupil sám. Pokud by ji totiž nekoupilo město, může dojít na výběrové řízení, ve kterém by ji mohl koupit kdokoli, a tedy i Pitr. „Možná bych byl radši, kdyby ji město nekoupilo. Koupil bych ji sám, bylo by to z podnikatelského hlediska daleko výhodnější,“ říká Pitr.

Je poněkud zvláštní, že kontroverzní podnikatel v některých vyjádřeních dokonce vystupuje již jako majitel čističky; jako vlastník pohledávky, byť klíčové, by měl čekat na její vypořádání. A týká se to i jeho slov o ceně za čištění, kterou by rád zvýšil.

Už jen se správci

„Město už několik let neplatí fér cenu. My jsme ji zdědili po předchozím majiteli a tolerovali jsme ji s tím, že zástupci Krumlova avizovali, že obchod (myšleno nákup čističky – pozn. red.) proběhne rychle. To se nestalo. Až mi dojde trpělivost, tak město o cenu čištění zažaluji,“ říká Pitr.

Zda město podá nabídku, bude zřejmě jasné během března. Cena už se nezmění. „Žádný další posudek nezadáváme, nicméně externí posouzení výhodnosti transakce budeme nejspíš chtít, ale až pokud podáme nabídku a ta bude prodejci akceptována,“ napsal místostarosta města Josef Hermann.

Český Krumlov současně jedná už pouze s konkurzními správci. „Zda je pan Pitr věřitelem čističky, není zřejmé, byť se tak snažil vystupovat. Jednáme výhradně se správci konkurzních podstat,“ napsal Hermann na dotaz, zda Pitrovo angažmá není důvodem k obavám. Insolvenční správce čističky Lukáš Vlašaný na dotaz MF DNES neodpověděl.

Město zvažuje i alternativní variantu – postavit úplně novou čističku. Ta by však podle některých odhadů vyšla asi o sto milionů korun dráž než výkup té stávající včetně obchvatného kanálu. I kdyby zastupitelstvo cenu nákupu schválilo, Pitr tvrdí, že k dohodě možná stejně nedojde. „Ještě nejsem stoprocentně odhodlaný ji prodat,“ říká.