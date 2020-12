Petříček chce povolit půlnoční. O výjimku požádal Babiše i Blatného

21:47

Ministr zahraničí Tomáš Petříček by stál o výjimku z opatření proti koronaviru na půlnoční mše na Štědrý den. S přesunem republiky do čtvrtého stupně by konání takové akce nebylo možné. O zvážení výjimky požádal premiéra Andreje Babiše i ministra zdravotnictví Jana Blatného. V úterý to uvedl na svém Twitteru.