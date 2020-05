S potvrzením o bezinfekčnosti by lidé mohli v létě za hranice, říká Petříček

„Od července bych rád, aby se zcela otevřely hranice do čtyř sousedních zemí – Rakouska, Německa, Polska a Slovenska. Budu upřímný, když řeknu, že nejdále jsme v jednání s Rakušany a Slováky. Nejsložitější bude zřejmě jednání s Polskem,“ napsal minulou sobotu Petříček na svůj blog na Aktuálně.cz. V rozhovoru pro MF DNES hovořil i o dalších státech a o podmínkách, které budou muset turisté při překračování hranic dodržovat.

Nejdále jsou jednání s Rakouskem a Slovenskem. Znamená to, že by si lidé mohli už od července naplánovat normální dovolenou jako dřív třeba v Alpách nebo Tatrách? Nebudou si muset zajistit při návratu test?

S našimi sousedy o takových věcech hovoříme, ale ještě to není stoprocentní. Věřím, že po jednáních, která budeme v následujících týdnech vést s kolegy ve vládě i s našimi partnery za hranicemi, budeme mít během května větší jistotu, že od 1. července dovolená v Tatrách nebo Alpách bude možná.

Do několika týdnů bychom mohli našim občanům potvrdit, že ten výhled, jak jsem ho nastínil, bude reálný. Záleží ale na dvou základních podmínkách. První je vývoj epidemiologické situace u nás i v ostatních zemích. Druhou podmínkou je postupná úprava opatření, která omezují pohyb.

Pokud tedy bude možné jet na dovolenou do zahraničí, máme počítat s karanténou nebo testem na koronavirus?

Hovoříme o možnostech, jak cestování usnadnit. Není jisté, že to bude bez nějakých podmínek. Padají různé návrhy jako je pas bezinfekčnosti. To jsem zaznamenal ze strany Chorvatska. My jsme zase navrhovali, aby uznávání testů bezinfekčnosti bylo plošné, abychom nenaráželi při hraničních kontrolách na problémy. Ale také se bavíme o tom, jak upravovat vnitrostátní opatření. Předpokladem, aby turisté mohli vůbec vyrazit do Rakouska, jsou otevřené hotely. Věřím, že se to do konce května dojedná a zkoordinujeme se v pravidlech tak, abychom co nejvíce usnadnili cestování kvůli ekonomickým aktivitám, což je hlavní priorita. Další prioritou je umožnění styku příbuzných. To se týká hlavně sousedních států, kde naši občané často mají část rodin. A jako poslední, kam směřuje náš výhled, je cestování za účelem turismu a rekreace.

Takže o jakých opatřeních, které umožní vycestovat do zahraničí na dovolenou, se vyjednává?



Teď se jedná především o pravidlech pro vstup. Doporučil bych sledovat stránky našich zastupitelských úřadů. Tam najdou informace o tom, jaká pravidla a jaká omezení v daných zemí platí. Zatím nechci předbíhat, ale budeme muset přihlížet k rizikům přenosu nemoci covid-19, takže například by mohli mít ten cestovní bezinfekční pas, v němž by měli cestující potvrzení, že nejsou infekční. Skutečně je to však předčasné, ještě jsme o tom nejednali ani na vládě.

Můžete alespoň přiblížit, jak by bezinfekční pas vypadal?

Je to návrh, se kterým přišlo Chorvatsko. Jestli by to byla celoevropská záležitost nebo záležitost zemí, které se na uznávání takového dokumentu dohodnou, je zatím ještě v jednání. Detaily probíráme. Variant je vícero. Znovu ale zopakuji, že vše je podmíněno tím, že se situace v Evropě skutečně bude zlepšovat zejména v zemích, u nichž bychom byli rádi, aby se v letních měsících českým turistům otevřely.

Vy jste už oznámil, že od července bychom mohli do Rakouska a na Slovensko. Mohli by se o letních prázdninách otevřít Čechům i jiné státy než ty sousední?

Věřím, že ano. Situace se v celé řadě zemí vyvíjí velmi podobně jako u nás. Jedná se často o velmi populární turistické destinace, jako je Chorvatsko, Řecko, Portugalsko, Bulharsko. Epidemiologická situace je tam poměrně stabilní a pokud by se nic nezměnilo, věřím, že v létě by naši občané mohli tyto země navštívit. Ale je to předmětem jednání v následujících týdnech s kolegy ve vládě, našimi epidemiology a zástupci těchto zemí.

Mohlo by se do těchto dalších zemích také už v červenci?

Věřím, že pokud se situace bude v těchto zemích vyvíjet dobře, ano. Že budou moct lidé na dovolenou odjet. I pan premiér Babiš řekl, že by rád, aby naši občané mohli do Chorvatska k moři. Kolegyně Dostálová (ministryně pro místní rozvoj – pozn. red.) je v kontaktu se svými partnery na chorvatské straně, já jsem taky měl možnost hovořit s chorvatským ministrem zahraničních věcí. Země mají zájem, aby turisté v létě k nim mohli. Pro ně je turismus významným příjmem. Je to významná součást jejich ekonomiky. Takže budou aktivní a budou s námi hledat cesty, jak dovolenkovou sezónu uskutečnit.

Co cestování mimo Evropu?

V tuto chvíli záleží především na situaci v letecké dopravě. V případě mimoevropských zemích jsou také oblasti, které jsou na tom z epidemiologického hlediska velmi dobře. Mohu zmínit třeba Jižní Koreu a Japonsko. U nich je ale předpokladem znovuobnovení leteckých spojů. Více než 80 procent leteckých spojení se v průběhu krize zrušilo nebo utlumilo. A právě možné dopravní komplikace jsou jedním z důvodů, proč našim občanům doporučujeme, aby do zahraničí cestovali jen v nutných případech, například kvůli práci.

Jak to vidíte s cestováním do států, které jsou nejvíc zasažené? Tedy Itálie, Španělsko, Anglie či Belgie?

V případě zemí, které jsou postiženy epidemií covid-19 v takové míře jako Itálie či Španělsko, je to skutečně předčasné. Netýká se to jen evropských zemí, ale i jiných, kde rychlost šíření covid-19 je stále velmi vysoká. Myslím třeba Spojené státy. Bude to u nich záviset na vývoji v následujících týdnech.