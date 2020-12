Petříček se vyjádří k situaci Čechů v Británii, s níž se uzavřely hranice

Nová mutace koronaviru, která se šíří na jihu Anglie komplikuje situaci na hranicích. Česko v pondělí v poledne přerušilo letecké spojení z Velké Británie, stejně jako jiné okolní státy.



Na hranicích mezi Francií a Velkou Británií stojí kvůli zpřísněným koronavirovým opatřením z obou stran stovky českých kamionů. Řidiči už počítají s tím, že se domů na Vánoce nevrátí. Francie od půlnoci kvůli ochraně proti šíření nové mutace koronaviru z britských ostrovů přerušila dopravu pod kanálem La Manche.

Všem českým občanům v Británii, kteří se zaregistrovali v dobrovolné databázi cestovatelů DROZD, bylo v neděli zasláno upozornění. Petříček později uvedl, že mluvit přímo o repatriacích z Británie je v tuto chvíli možná předčasné.



Zákaz letů z Británie do České republiky má platit do konce roku. Do té doby bylo mezi Prahou a Velkou Británií naplánováno kolem 30 zpátečních letů. Lety do Británie zakázány nejsou. Už od neděle musí lidé přijíždějící z Británie do Česka nastoupit do povinné domácí karantény, ta se týká všech, kteří přicestovali z Británie do ČR od nedělních 15:30.

Britské velvyslanectví v Praze uvedlo, že se na něj od nedělního večera obracejí britští i čeští občané, kteří se vracejí z Británie, případně se chystali vycestovat. Češi v zemi, kterých se opatření týká, by podle velvyslanectví měli kontaktovat českou ambasádu v Londýně.