Zemřel aktivista Pecina. Dosáhl zveřejnění seznamu soudců, kteří byli v KSČ

  9:53
V 59 letech zemřel v neděli po krátké nemoci právní aktivista Tomáš Pecina. Na základě jeho úsilí zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti seznam soudců a státních zástupců, kteří byli před rokem 1989 členy Komunistické strany Československa (KSČ). O jeho skonu ve středu informovala advokátka Zuzana Candigliota.
Tomáš Pecina (v brýlích) u Obvodního soudu pro Prahu 2 (červenec 2019)

„Neúnavně usiloval o transparentnost soudnictví, o svobodu projevu, poukazoval na nezákonné postupy státu,“ uvedla Candigliota o Pecinovi, který působil také jako programátor, překladatel a blogger. Poslední rozloučení se uskuteční v sobotu 29. listopadu ve 12:00 v malé obřadní síni strašnického krematoria v Praze.

Ministerstvo začalo tajit, kdo se kdy soudí. Bude to řešit Ústavní soud

Pecina podle zákona o svobodném přístupu k informacím marně žádal údaje o členství soudců v KSČ k 17. listopadu 1989. Vyhověl mu až Ústavní soud, podle kterého jde o důležitý podklad pro veřejnou diskusi o nestrannosti a nezávislosti justice. Ministerstvo v lednu 2012 seznam zveřejnilo. Ocitlo se na něm přes 600 soudců, zhruba pětina tehdejšího počtu, a více než 350 žalobců, tedy téměř 30 procent.

V kauze knižního vydání projevů nacistického diktátora Adolfa Hitlera vystupoval Pecina jako zmocněnec nakladatelství Guidemedia. Tehdy uváděl, že zákazy jsou pro společnost nebezpečnější než svobodné vydávání podobných textů.

Justiční aktivista dostal pokutu 50 tisíc za databázi soudních jednání

V roce 2020 Pecina nesouhlasil se změnami v oficiální databázi soudních jednání. V době, kdy byla ministryní spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), z databáze zmizela jména obžalovaných v trestních kauzách a účastníků civilních sporů. Pecinovu stížnost však tehdy Ústavní soud odmítl.

„Případnou změnu čekejme tedy až poté, co se změní ministr, s dovětkem, že to nemusí být za našich životů: justici stejně jako politické reprezentaci, nejen té babišovské, současný stav, kdy se jména účastníků utajují, náramně vyhovuje,“ napsal tehdy Pecina na svém blogu.

