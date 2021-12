Jak se pandemie podepisuje na sboru, řekne v Rozstřelu šéf odborů policie

„Nejsem si jist, zda si Policie ČR může dovolit ztratit až 10 tisíc kvalifikovaných lidi, kteří očkování doposud odmítají,“ vyjádřil se v listopadu policejní prezident Jan Švejdar k vládním úvahám o povinném očkování některých profesí.

Dodal, že je třeba „diskutovat a vyjasnit si následky, které by to pro ně v praxi mohlo mít,“ než vláda o povinnosti rozhodne. „U Policie ČR si to v tuto chvíli nedovedu představit,“ uzavřel Švejdar.

Svůj pohled na problematiku nabídne ve středu host diskusního pořadu Rozstřel, předseda Nezávislého odborového svazu policie Tomáš Machovič. Zhodnotí, zda jsou obavy o ztrátu tisíců lidí na místě, případně proč se někteří jeho kolegové nechtějí naočkovat. Podle Švejdara bylo koncem listopadu naočkováno alespoň první dávkou 82 procent policistů.

Policisté se během koronavirové pandemie ocitli v nelehké situaci, kdy mají za úkol vymáhat dodržování vládních opatření proti šíření nákazy. Stávají se tak terčem kritiky, pokud zakročí příliš razantně, ale i pokud jsou příliš benevolentní.

Machovič se pokusí popsat, jak se současný stav projevuje na psychice příslušníků bezpečnostních složek, která pravidla jsou na vymáhání nejsložitější a ze kterých situací nejčastěji pramení konflikty.