Hororová „Studna“ dodnes budí otazníky. Reportér mluvil s pamětníky

„Připomeňme si celý příběh,“ říká v úvodu Rozstřelu reportér. „Ráno 13. září 1968 byli hasiči přivoláni k požáru rodinného domu Jelínkových. V troskách byla nalezena mrtvá Marie Jelínková, ve studni za domem utopený Stanislav Jelínek starší. Jeho syn Stanislav Jelínek mladší byl objeven v sousední vesnici, těžce zraněný.“

Studna jako první český horor

„Oficiální verze tvrdí, že Jelínek starší nejprve zavraždil svou manželku, poté podpálil dům a donutil syna ke spáchání sebevraždy. Sám následně skokem do studny ukončil svůj život,“ vysvětluje Tomáš Lánský. „Jediné, co nevyšlo podle plánu, bylo to, že Jelínek mladší na poslední chvíli změnil názor a z vody se dostal ven.“

Případ inspiroval nejen epizodu ze seriálu 30 případů majora Zemana, ale nyní i nový seriál platformy Voyo. „Studna se stala prvním českým hororem. Osobně jsem viděl drsnější věci, ale pro starší generace to byla opravdu děsivá podívaná,“ říká Lánský.

Nové seriálové zpracování se podle něj snaží být věrné realitě: „Tvůrci provedli rozsáhlou rešerši, mluvili s pamětníky a lidmi, kteří případ zkoumali. Samozřejmě jsou tam jisté fabulace, ale základní děj kopíruje skutečnost.“

Nevysvětlené otazníky

I po desítkách let se ale podle reportéra objevují pochybnosti. Někteří badatelé spekulují o tom, že vrahem mohl být Stanislav Jelínek mladší. „Argumentují třeba tím, že ve studni nebylo dost místa na boj, nebo že Jelínek starší neměl v krvi stopy fyzického vypětí. Ale jaká je vlastně realita? Oficiálně je případ uzavřen tak, jak ho známe,“ dodává Lánský.

Jelínkovi do vesnice podle něj nezapadli. S místními lidmi si nerozuměli, izolovali se, kolem svého domu skutečně postavili vysokou zeď, přes kterou na jejich pozemek nebylo vidět. Kořeny odlišnosti se podle reportéra ukrývají v dětství Stanislava Jelínka mladšího.

„Utrpěl totiž dětskou mozkovou obrnu a byl částečně ochrnutý, nemohl pořádně používat pravou nohu a levou ruku. Maminka ho musela na trakaři vozit několik kilometrů do školy, což na vesnici vzbudilo pozdvižení. A navíc víme, jak kruté dokážou být děti. Stanislavovi se posmívaly, odstrkovaly ho,“ popisuje reportér.

Jelínkovi byli podle něj také velmi ctižádostiví. „Stanislav mladší vystudoval jadernou chemii, stal se z něj inženýr, první člověk na vsi, který měl vysokoškolský titul. To starousedlíci nedokázali překousnout, házeli jim na dvůr kameny, výkaly, potvrzovali mi to dokonce při mé návštěvě vesnice pamětníci, kteří byli v té době malými dětmi. Sami se k tomu přiznali.“

Kriminální turistika

Vonoklasy se hned po odvysílání slavné epizody z majora Zemana staly cílem „kriminální turistiky“ a seriál Voyo to podpořil. „Skutečně je to tak. Lidé se tam jezdí podívat na místo činu, byť dům je dnes jiný a studna byla zasypána,“ konstatuje reportér.

Vesnice se podle něj od tragické události výrazně proměnila. „Dnes tu stojí modernější domy, ale lidé stále znají příběh rodiny Jelínkových a předávají si ho z generace na generaci.“

Pamětníci tehdejších událostí vzpomínají na rodinu Jelínkových jako na uzavřenou a neoblíbenou. „Byli podle nich prostě jiní. A to přispělo k napětí mezi nimi a zbytkem vesnice.“

Když se Lánský ptal pamětníků na samotnou tragédii, narazil na různé teorie a spekulace. Někteří věří oficiální verzi, jiní mají pochybnosti. „Ptají se třeba: opravdu se Jelínek starší rozhodl vše zničit, nebo se stalo něco jiného? Ale to se už asi nikdy nedozvíme,“ říkala reportérovi jedna z obyvatelek.

Tomáš Lánský si během návštěvy Vonoklas potvrdil, že případ Studna stále žije v paměti místních lidí, i když se na něj mnozí snaží zapomenout. „Ale je fascinující vidět, jak jedna událost dokázala ovlivnit celou komunitu na dlouhá desetiletí,“ uzavírá reportér.