„Justiční systém je dnes podle mého názoru skutečně nastaven dostatečně tak, aby nedocházelo k justičním omylům ve smyslu padesátých let. Rozsudky jsou přezkoumatelné, existuje řada opravných prostředků, odvolání, stížností pro porušení zákona. Ten systém má obranné mechanismy,“ odůvodňuje Luboš Valerián svůj kladný názor na trest smrti.

Podle bývalého šéfa ostravské mordparty se společnost často více stará o pachatele než o oběti. „Více se věnujeme péči o odsouzené – o to, jakou mají užitnou plochu v cele, kdy dostanou kávu, sprchu nebo vycházku. Ale oběti zůstávají v pozadí. Desítky lidí nebyly nikdy odškodněny, maximálně dostali pohřebné.“

Pět vražd, doživotí a žádost o propuštění

Jedním z případů, který Valerián považuje za vrchol své kariéry, jsou vraždy spáchané sériovým vrahem Biedermanem.

„Byl přímým vykonavatelem celkem pěti vražd mezi lety 1993 a 1996. Ne každý kriminalista se během kariéry setká se sériovým vrahem. Já to pomyslné štěstí měl.“

Biederman podle Valeriána působil až cynicky chladně. „Jeho výpověď by se dala považovat za herecký výkon. Když jsme se ho ptali, jak vypadalo tělo zakopané na zahradě, odpověděl: ‚Normálně. Akorát že byl mrtvej.‘“

Ač byl odsouzen na doživotí, opakovaně žádá o propuštění – údajně kvůli zdravotnímu stavu. „Podmínky nápravy ale podle soudu nesplnil,“ doplňuje novinář Tomáš Lánský.

Vražda v hloubce tisíc metrů

Unikátním případem, který se dostal i na obálku knihy Mordparta Ostrava, je vražda spáchaná v hlubinném dole. „Za svou kariéru jsem nezažil nic podobného. Možná jsem řešil vraždu na povrchu dolu, ale ne kilometr pod zemí,“ říká Valerián.

„Na místo musela sestoupit výjezdová skupina, která předtím absolvovala hornické školení a naučila se používat dýchací přístroje. Fotodokumentaci pořizovala báňská záchranka – my na to technicky vybaveni nebyli,“ vzpomínal v Rozstřelu kriminalista.

Podle Lánského šlo o jeden z nejzajímavějších případů celé knihy. „Snažili jsme se neprozrazovat rozuzlení hned na začátku, aby čtenář měl zážitek. Ale tahle vražda byla jasná volba už od začátku.“

Ostrava v devadesátkách? Vražda každý týden

„Devadesátá léta byla skutečně výživná,“ říká Valerián. „V roce 1994 jsme měli v kraji 64 vražd. Poprvé a naposled jsme překonali Prahu. To je víc než jedna vražda týdně.“

Na vině byla podle něj i rozsáhlá amnestie z roku 1990. „Jsem jejím zásadním kritikem. Chápu odpuštění u nedbalostních trestných činů, drobných krádeží nebo neplacení výživného. Ale krácení trestů sexuálním deviantům bylo nepochopitelné. Znám případ, kdy amnestovaný deviant po propuštění zabíjel.“

Hosty pořadu Rozstřel byli Luboš Valerián (vlevo), ikona ostravské mordparty, a Tomáš Lánský, reportér MF DNES, spoluautor knihy Mordparta Ostrava. Moderoval Vladimír Vokál.

Lánský navíc dodává, že takzvaná „Havlova amnestie“ nezahrnovala politické vězně. Ty propustil už komunistický prezident Gustáv Husák v letech 1988 a 1989. „Havlova amnestie byla spíše dramatickým gestem – ale na svobodu se dostali tvrdí kriminálníci.“

Neobjasněné případy

„Neexistuje kriminalista, který by odešel ze služby se stoprocentní objasněností,“ říká Valerián. „I já mám své pomníky. Vraždy, které jsme nedořešili. Někdy za to mohl stav kriminalistiky – genetika byla v plenkách, technika jiná než dnes. Někdy jsme prostě neměli štěstí.“

Proto založil tým Homicidium – zvláštní jednotku, která se vrací ke starým, neobjasněným případům. „Pohled jiného vyšetřovatele může přinést nový zlom. Někdy trpíte provozní slepotou, ale přijde zapálený mladý policista a najde v případu díru, kterou jste přehlédl.“

Podle Lánského se do knihy nevešly všechny zásadní kauzy. „Některé jsme vynechali z piety k obětem – jde o masové vraždy z posledních let, které jsou stále čerstvé. Ale rozhodně jsou to případy, na kterých Luboš Valerián pracoval.“

Další díl knihy je tedy ve hře. „Materiálu je na deset knih. Když bude zdraví sloužit, třeba se potkáme u nové knihy zase za rok,“ uzavírá Lánský.