Modli se, pracuj a stíhej zločin. Jak chce nová dvojka policie změnit kriminálku

Plukovník Tomáš Kubík rozhodně není tuctový policejní důstojník. Návštěvníci jeho kanceláře na policejním prezidiu v pražských Holešovicích to pochopí téměř okamžitě. Na bílé tabuli vedle stolu, kde se schází s podřízenými, svítí fixou napsané latinské heslo: Ora et labora (Modli se a pracuj). V plánu má reformu kriminálky. Tvrdí, že špičky policie by měly nějaký čas učit, jako v Americe, řekl MF DNES.