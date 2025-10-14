„Narazil jsem na strukturální limity toho, co lze ze strany státu dělat. Chtěl bych zkusit, jestli se mi podaří dělat věci, kterým věřím, i jako soukromá osoba,“ řekl Kopečný Seznam Zprávám.
Jako vládní zmocněnec měl na starosti koordinaci české pomoci při obnově válkou zničené Ukrajiny a propojení českých firem a institucí s ukrajinskými partnery. Je také spoluautorem české muniční iniciativy, kterou kritizují zástupci stran a hnutí rodící se nové vládní koalice ANO, SPD a Motoristů.
Podle Kopečného je stát špatný investor. „Abychom jako Evropa uspěli, musíme především mobilizovat finanční a technologické zdroje v soukromém sektoru,“ řekl. Evropská unie a státy mohou podle něj působit motivačně, ale v mnoha ohledech bude další vývoj daný schopnostmi průmyslu inovovat a přizpůsobovat svou výrobu.
Kopečný působí ve státní službě 13 let. Serveru řekl, že pro změnu se rozhodl už zhruba před rokem. Rozhodnutí podle něj není politické, dané očekávanými změnami vlády po sněmovních volbách.
„Snažil jsem se dotáhnout hlavní projekty tak, abychom jako země byli na dobré pozici, co do možností při rekonstrukci Ukrajiny i při celkové podpoře ukrajinské a evropské bezpečnosti. Věřím, že ať už v oblasti zbrojní podpory, dodávek energetických a infrastrukturních projektů nebo v duševním zdraví se ta agenda nezastaví, ale pojede dál,“ dodal.
Kopečný dříve letos uvedl, že česká civilní pomoc Ukrajině má tři části. Jsou jimi aktivity Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), aktivita Národní rozvojové banky (NRB) na podporu investičních projektů pro česko-ukrajinské firmy a státní program na humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářskou pomoc Ukrajině. Na ten Česko od roku 2023 do letoška dalo každý rok 500 milionů korun.
Kopečný na ministerstvo obrany přišel z neziskového sektoru, pracoval tam téměř deset let, náměstkem byl od ledna 2020. Významně se podílel i na organizování vojenské pomoci Ukrajině. Mimo jiné stál u zrodu účtu ukrajinského velvyslanectví v Praze, na který lidé poslali na nákup zbraní pro Ukrajinu víc než miliardu korun. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyznamenal Kopečného Řádem za zásluhy III. třídy.