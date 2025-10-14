Zmocněnec pro Ukrajinu Kopečný skončí. Narazil jsem na limity státu, říká

Autor: ,
  18:57
Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný chce na konci roku rezignovat na svou funkci. Jako důvod Kopečný uvedl limity toho, co lze za stát udělat. Zmocněncem pro Ukrajinu byl Kopečný od ledna 2023.
Zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný.

Zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Vládní zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný (6. března 2025)
Vládní zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný (6. března 2025)
Vládní zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný (6. března 2025)
Vládní zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný (6. března 2025)
9 fotografií

„Narazil jsem na strukturální limity toho, co lze ze strany státu dělat. Chtěl bych zkusit, jestli se mi podaří dělat věci, kterým věřím, i jako soukromá osoba,“ řekl Kopečný Seznam Zprávám.

Jako vládní zmocněnec měl na starosti koordinaci české pomoci při obnově válkou zničené Ukrajiny a propojení českých firem a institucí s ukrajinskými partnery. Je také spoluautorem české muniční iniciativy, kterou kritizují zástupci stran a hnutí rodící se nové vládní koalice ANO, SPD a Motoristů.

Podle Kopečného je stát špatný investor. „Abychom jako Evropa uspěli, musíme především mobilizovat finanční a technologické zdroje v soukromém sektoru,“ řekl. Evropská unie a státy mohou podle něj působit motivačně, ale v mnoha ohledech bude další vývoj daný schopnostmi průmyslu inovovat a přizpůsobovat svou výrobu.

Ukrajina problémové zakázky řeší, ale nechce naštvat zbrojaře, říká Kopečný

Kopečný působí ve státní službě 13 let. Serveru řekl, že pro změnu se rozhodl už zhruba před rokem. Rozhodnutí podle něj není politické, dané očekávanými změnami vlády po sněmovních volbách.

„Snažil jsem se dotáhnout hlavní projekty tak, abychom jako země byli na dobré pozici, co do možností při rekonstrukci Ukrajiny i při celkové podpoře ukrajinské a evropské bezpečnosti. Věřím, že ať už v oblasti zbrojní podpory, dodávek energetických a infrastrukturních projektů nebo v duševním zdraví se ta agenda nezastaví, ale pojede dál,“ dodal.

Kopečný dříve letos uvedl, že česká civilní pomoc Ukrajině má tři části. Jsou jimi aktivity Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), aktivita Národní rozvojové banky (NRB) na podporu investičních projektů pro česko-ukrajinské firmy a státní program na humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářskou pomoc Ukrajině. Na ten Česko od roku 2023 do letoška dalo každý rok 500 milionů korun.

Obnovu Ukrajiny kazí korupce, připouští zmocněnec. Problém byl i přejet most

Kopečný na ministerstvo obrany přišel z neziskového sektoru, pracoval tam téměř deset let, náměstkem byl od ledna 2020. Významně se podílel i na organizování vojenské pomoci Ukrajině. Mimo jiné stál u zrodu účtu ukrajinského velvyslanectví v Praze, na který lidé poslali na nákup zbraní pro Ukrajinu víc než miliardu korun. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyznamenal Kopečného Řádem za zásluhy III. třídy.

Vstoupit do diskuse

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky....

Zelenskyj zbavil občanství lidi s ruským pasem, podle médií i starostu Oděsy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý zbavil občanství nejmenované lidi, kteří podle tajné služby SBU mají i ruské občanství. Podle ukrajinských médií se Zelenského opatření týká i...

14. října 2025  18:37,  aktualizováno 

Zmocněnec pro Ukrajinu Kopečný skončí. Narazil jsem na limity státu, říká

Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný chce na konci roku rezignovat na svou funkci. Jako důvod Kopečný uvedl limity toho, co lze za stát udělat. Zmocněncem pro Ukrajinu byl Kopečný...

14. října 2025  18:57

Motoristé povedou dva výbory. Turka do vedení Sněmovny neřeší, říká Šťastný

Motoristé sobě, kteří jednají o vzniku vlády s hnutím ANO a SPD, by měli ve Sněmovně vést dva výbory. „Ústavně-právní a rozpočtový,“ řekl iDNES.cz šéf klubu Boris Šťastný. Na jednání poslaneckého...

14. října 2025  11:38,  aktualizováno  18:20

Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva v úterý zahájili dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. První zastávkou byl Šluknov, kde debatovali se studenty a prošli se sociálně vyloučenou lokalitou. Pavel...

14. října 2025,  aktualizováno  18:15

OBRAZEM: Patrik Hartl pokřtil svou novou knihu. Podpořit ho přišli rodina i herci

Oblíbený český spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl v úterý pokřtil svou v pořadí devátou knihu s názvem Manželství. Hartla při křtu přišli podpořit jeho manželka, dcera a herci Studio Dva.

14. října 2025  18:08

Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky

Z Mariánských Lázní ujel odpoledne nákladní vagon. Zastavit se jej podařilo až v Plané u Mariánských Lázní. Doprava na trati stála téměř tři čtvrtě hodiny. Událostí se zabývá policie.

14. října 2025  16:01,  aktualizováno  18:02

Prezident Madagaskaru uprchl ze země, moc převzala armáda

Armáda v úterý převzala vládu nad Madagaskarem a rozpustila senát spolu s ústavním soudem, zatímco sněmovna bude nadále zasedat. Zemi bude řídit rada složená z členů armády a četnictva spolu s...

14. října 2025  9:41,  aktualizováno  17:04

Závěť jako charita. Lidé bez dědiců darují miliony, bylo mezi nimi i „Wintonovo dítě“

Každý rok propadne státu majetek lidí bez dědiců, kteří nesepsali závěť, v hodnotě zhruba čtvrt miliardy korun. Většina z nich poslední vůli odkládá, protože o ní nechce za svého života přemýšlet....

14. října 2025  16:55

Na silnicích ubude kamionů, minerálka ze skladu zamíří přímo k zákazníkům

Zjednodušení logistiky při přepravě a potenciál dalšího růstu podniku. To jsou hlavní cíle nové haly, kterou v úterý společnost Mattoni 1873 otevřela ve svém závodě v Mnichově na Mariánskolázeňsku....

14. října 2025  16:53

Lecornu ve Francii bojuje o život vlády, navrhl pozastavení důchodové reformy

Francouzský premiér Sébastien Lecornu v úterý navrhl pozastavení kontroverzní důchodové reformy z roku 2023 až do příštích prezidentských voleb. Při svém proslovu v parlamentu také zákonodárcům...

14. října 2025  16:51

Šestá evropská země zařazuje F-35 do výzbroje. Belgie slaví přílet prvních strojů

První tři vyrobené letouny F-35A belgických vzdušných sil přistály v pondělí na své nové mateřské základně poblíž Florennes. „Dnes píšeme dějiny,“ konstatoval náčelník belgické obrany Frederik...

14. října 2025  16:40

Komunisté po debaklu řeší, co bude dál. Ztratí se bez funusu, líčí exposlanec Dolejš

Premium

Komunisté po volebním debaklu hnutí Stačilo!, za které kandidovali, řeší, co budou dělat dál. Někdejší dlouholetý předseda KSČM Vojtěch Filip věří, že se strana na politické mapě udrží, a připomíná,...

14. října 2025  16:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.