Trump řekl, že jestli se Putin do 50 dnů nedohodne s Ukrajinou na míru, zavede proti němu tvrdé sankce. Co byste vzkázal pesimistům, kteří tvrdí, že mu dal 50 dní na to, aby dobyl to, co potřebuje?

Putin dobývá to, co potřebuje, už dlouhé roky. A zvláště první měsíce prezidentství Donalda Trumpa měl více než několikrát 50 dní na to, aby dobyl, co potřebuje. Teď konečně přišel obrat. Rodil se postupně, a proto podle mě bude trvalejšího rázu. Vzpomeňme si, že Donald Trump chtěl nejprve konflikt vyřešit rychle. Řešením mělo být to, že obě strany kývnou na určité podmínky. Rusko i Ukrajina v této době vznášely své představy a Spojené státy se je snažily dát dohromady s tím, co samy považovaly za správné. A zatímco ukrajinská strana na americké návrhy přistoupila už před několika měsíci, ruský prezident to natahoval a zdržoval, aby toho mohl dobýt co nejvíce.

Velká část lidí má pocit, že když podporujeme Ukrajinu, tak jim něco dáváme. Ne, my jim z většiny půjčujeme.