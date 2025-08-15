Jiřikovský se bál, že po něm někdo jde. Policie mu zabavila BMW i desítky milionů

Policie Jiřikovského zadržela ve čtvrtek večer v Břeclavi. Muž je podezřelý z praní špinavých peněz, konkrétně z toho, že vedle Sheep Marketplace, které založil v roce 2013, provozoval i tržiště Nucleus Market. Právě zde se obchodovalo také se zbraněmi, drogami i lidskou identitou.
Podle Deníku N policie Jiřikovského již z praní špinavých peněz a také z nedovoleného nakládání s drogami obvinila. V souvislosti s přijetím daru policisté prověřují i možné zneužití pravomoci.
|
Demonstrace síly, Jiřikovský měl dnes přijít na policii, nechápe zátah jeho advokát
Policie pracuje s verzí, že Jiřikovský se provozováním Nucleus Market dostal k bitcoinům, které následně směnil ve směnárnách na peníze. Bitcoiny na adresu ministerstva spravedlnosti dorazily právě z peněženky napojené na Nucleus Market.
Policisté tak uvažují i proto, že při jedné z domovních prohlídek nalezli větší množství financí – eur a dolarů, podle informací iDNES.cz šlo o desítky milionů korun.
Pro Jiřikovského si přišli v noci na pátek, v okamžiku, kdy takový zásah nečekal. Na pátek byl totiž pozván podle svého právníka k výslechu.
„Před policií utekl na střechu i s dětmi, domníval se, že po něm někdo jde. Nebyl to útěk před policií, ale před nebezpečím, které v tu chvíli měl. A to proto, že si myslel, že mu jde o život,“ řekl zdroj blízký vyšetřování iDNES.cz.
Podle informací iDNES.cz budou po zadržení Jiřikovského následovat další kroky, zejména ve vztahu k bitcoinům, které podnikatel daroval státu. Policie pracuje s verzí, že ani jeden bitcoin, kterým Jiřikovský disponoval, nepochází z legální činnosti.
|
Ušetři nás názorů, jak je vše v pohodě. Je to úplně blbě, opřela se Decroix do Blažka
Část bitcoinů policie zabavila a zmrazila už po vypuknutí aféry, další se chystá zmrazit v nejbližší době. Stejně tak zabavuje i některý majetek Jiřikovského – například nové BMW, ve kterém se pohyboval, nebo počítače, disky, telefony.
Podle zjištění iDNES.cz policie Jiřikovského mapovala po celou dobu, a to včetně jeho pohybu v Asii. Usnadňoval jim to i tím, že používal stále stejné telefonní číslo a několikrát denně jej zapnul nebo se přihlásil do aplikací jako WhatsApp. V Asii pobýval asi dva měsíce, odjel tam na konci května po vypuknutí bitcoinové aféry.
|
Dárce bitcoinů Jiřikovský je zpět v Česku. Před kauzou prchl do Asie
Policie zajistila darované bitcoiny
Ministerstvo spravedlnosti v pátek potvrdilo, že orgány činné v trestním řízení mu zajistily darované bitcoiny. Navazující kroky nyní úřad konzultuje s kupci bitcoinů i právníky.
Resort doplnil, že zajištění respektuje a že tento úkon potvrzuje závěry dříve publikovaných právních stanovisek. Podle těchto stanovisek existuje vysoké riziko, že darované bitcoiny jsou výnosem z trestné činnosti.
Ministerstvo zároveň sdělilo, že aktualizovaná časová osa mapující okolnosti přijetí daru je připravená a nyní ji schvaluje vedení úřadu. „Vzhledem k aktivním krokům orgánů činných v trestním řízení konzultujeme, zda i v tomto stadiu řízení je její publikace možná z pohledu trestního řízení,“ uvedl úřad.
Kvůli kauze rezignoval někdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), ve funkci jej nahradila Eva Decroix (ODS).