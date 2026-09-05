A tam leží dodnes, k většině se nikdo nehlásí a část se neúspěšně pokusil někdo směnit za peníze ve směnárnách. Jak chtěl Jiřikovský naložit právě se zbylými dvěma miliardami, není jasné.
Bitcoinová kauza: Jiřikovský rozeslal tisíc bitcoinů dřív, než za to „zaplatil“ státu
Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně
Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...
Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat
Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...
Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku
Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...
OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...
Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média
Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...
Češi popsali lanýže jako houby už ve 14. století, dvě stě let před Italy
Česko má možná mnohem delší lanýžovou historii, než se dosud myslelo. V Glosáři mistra Klareta z doby kolem roku 1360 se objevuje výraz „lanyss“ v části věnované houbám. Pokud označení skutečně...
Výrobci chtějí zastavit megatendr na vlaky pro Prahu a Střední Čechy. Radní mají počkat
Začátkem příštího týdne budou zastupitelé Středočeského kraje jednat o podobě železniční dopravy na další tři desítky let. Zakázka za více než 150 miliard korun se tak neobešla bez stížností a...
Hodní a zlí. AfD má dvě předvolební tváře. Může to být taktika
Od našeho zpravodaje v Německu Před důležitými volbami v Sasku-Anhaltsku roste v AfD pnutí mezi dvěma jejími proudy. Může to být taktika, jak oslovit více voličů. Může se stát, že v nedělních volbách strana získá historickou...
Bitcoinová kauza: Jiřikovský rozeslal tisíc bitcoinů dřív, než za to „zaplatil“ státu
Byl čtvrtek 6. března 2025 odpoledne, krátce před půl druhou a Tomáš Jiřikovský, odsouzený provozovatel nelegálního tržiště, se připravoval na svůj „velký den“. Nazítří převedl ze svých bitcoinových...
Pád v rakouských Alpách nepřežila dvaadvacetiletá Češka
Dvaadvacetiletá Češka dnes zahynula po pádu ve skalnatém terénu u hory Grosser Bösenstein v Rakousku. Na túře byla se svým otcem.
Porota v USA se neshodla, soud s matkou obžalovanou z vraždy tří dětí neplatí
Americký soudce v pátekostře sledovaném procesu s Lindsay Clancyovou, která čelila obvinění z vraždy svých tří malých dětí v roce 2023, prohlásil soud za neplatný poté, co se porota nemohla shodnout...
Putin nechce zaútočit na země NATO, prohlásil Trump
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance. Šéf Bílého domu zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff...
„Francie už nebude migrační branou do Británie.“ Bardella a Farage se dohodli
Pokud Národní sdružení zvítězí ve francouzských prezidentských volbách, Francie přestane být pro migranty vstupní branou do Velké Británie. V pátek to řekl šéf strany Jordan Bardella na konferenci se...
Orlík „vyschnul“. Vodu ve Vltavě začaly poprvé v historii doplňovat Slapy
Orlická přehrada v pátek kvůli extrémnímu hydrologickému suchu začala snižovat odtok. Hladina v ní klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět jen stejné množství vody, které do...
„Stabilita je podmínka, ne rekord.“ Meloniová chválí svou vládu, podle opozice není za co
Italská premiérka Giorgia Meloniová v pátek za výsledky pochválila svou vládu, která se stala nejdéle vládnoucím kabinetem v Itálii od roku 1946. Podle ní koalice úspěšně pracovala na podpoře...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Ochráníme vás, vzkázali Norové osiřelým Rusům ze zadržené lodi
Norsko chce pomoci Rusům, kteří uvázli na Špicberkách poté, co norské úřady na žádost Ukrajiny zadržely ruskou loď převážející na souostroví pasažéry a zásoby. V pátek o tom informovalo norské...
Londýn připravil Freddiemu Mercurymu poctu. Zpěvákovi by bylo 80
Londýn si připomněl odhalení monumentálního portrétu Freddieho Mercuryho 80. výročí narození hudební legendy. Velkoformátové dílo s názvem „I’m Mr Mercury“ vzniklo před stadionem Wembley a okamžitě...