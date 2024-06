Už dítě na pískovišti vnímá, že rodič nonstop kouká do mobilu, říká adiktolog

Ve špatné psychické kondici spatřuje Tomáš Jandáč z adiktologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jeden z důvodů, proč děti a dospívající snáze propadají digitální závislosti.

Jaký podíl ve vaší ambulanci teď tvoří děti, které se nemohou odtrhnout od mobilu či počítače?

Je jich skoro polovina. Hodně to narostlo po covidu a týká se to především žáků základní školy. Látkové závislosti, jako je konzumace alkoholu, léků na předpis, THC nebo kratomu, zaznamenáváme spíše u adolescentů. Mladí smíchají všechno, co seženou, vybrakují rodičům či prarodičům lékárničky, jen aby jim bylo takzvaně lépe.