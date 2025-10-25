Vědci digitalizují archiv prezidenta Masaryka. Čeká na ně půl kilometru listin

Autor: ,
  15:56
Odborníci z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR digitalizují archiv prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Celkem je potřeba převést do digitální podoby přes 500 metrů dokumentů, mezi kterými je mimo jiné korespondence Masaryka s významnými osobnostmi, zápisky, předměty, které patřily jeho rodině a nejbližším spolupracovníkům, a tisíce fotografií.
Tomáš Garrigue Masaryk na jedné z vyjížděk v Lánech

Tomáš Garrigue Masaryk na jedné z vyjížděk v Lánech | foto: Muzeum T. G. Masaryka

Výstava obálky se slovy prezidenta Tomáše G. Masaryka v Národním archivu. (21...
Výstava obálky se slovy prezidenta Tomáše G. Masaryka v Národním archivu. (21...
Tomáš Garrigue Masaryk
Tajemná obálka s posledními slovy prezidenta T. G. Masaryka byla otevřena. Na...
100 fotografií

Archivní fond prezidenta Masaryka čítá 125 metrů. Když se přidají i materiály rodiny, jeho nejbližších spolupracovníků a institucí, které založil, je to asi 550 metrů. „Jde o korespondenci T. G. Masaryka s významnými osobnostmi u nás i v zahraničí, různé zápisky, věci jeho rodiny a nejbližších spolupracovníků a také sbírku zhruba 10 tisíců historických fotografií a dva tisíce negativů na skleněných deskách,“ uvedl Rudolf Kučera, ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Prioritou při digitalizaci jsou podle vědců fotografie a negativy, poté přijde na řadu korespondence. Díky digitalizaci bude archiv zpřístupněn badatelům on-line.

Archiv ještě může poodhalit tajemství smrti Jana Masaryka, doufá historička

Nedávné otevření obálky s Masarykovým vzkazem podle Kučery ukázalo, že dědictví prvního československého prezidenta je stále u veřejnosti aktuální. „Rozsáhlý archiv T. G. Masaryka je proto příliš cenný na to, aby ležel pouze v krabicích. Naším úkolem je otevřít ho 21. století. To je ovšem finančně i technologicky velmi náročné,“ řekl Kučera.

Odborníci na digitalizaci získali dotaci od Akademie věd a také příspěvek od České spořitelny. Akademie dává ústavu ročně na digitalizaci jeden až 1,5 milionu korun. Dalšími 300 tisíci korunami přispěje spořitelna.

Výstava obálky se slovy prezidenta Tomáše G. Masaryka v Národním archivu. (21 října 2025)
Výstava obálky se slovy prezidenta Tomáše G. Masaryka v Národním archivu. (21 října 2025)
Tomáš Garrigue Masaryk
Tajemná obálka s posledními slovy prezidenta T. G. Masaryka byla otevřena. Na snímku historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR. (19. září 2025)
100 fotografií

„Část z této podpory se soustředila primárně na fotografie a negativy, které nejvíce podléhají zubu času. Z celkového počtu 12 tisíc máme zdigitalizováno zhruba 5 tisíc,“ napsala Jitka Jindřišková, která má v Masarykově ústavu na starosti PR.

Díky finanční podpoře by měla být digitalizace fotografií dokončena zhruba do čtyř let. „Digitalizace celého archivu T. G. Masaryka je však vzhledem k jeho rozsahu práce na výrazně delší dobu,“ doplnila Jindřišková.

Už před dvěma lety vědci převedli do digitální podoby kompletní vydání Masarykových spisů, šlo o 39 svazků různého zaměření.

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Masarykův ústav a Archiv AV ČR spravuje kromě sbírek s vazbou na T. G. Masaryka také další kilometry materiálů k dějinám vědy či vědeckých institucí, osobní pozůstalosti význačných vědců nebo pozůstalost prezidenta Edvarda Beneše.

Odborníci z Masarykova ústavu byli také u nedávného otevření obálky s Masarykovým vzkazem, která čekala v archivu 20 let na zpřístupnění. Masaryk svůj vzkaz, původně považovaný za jeho poslední slova, podle archivářů adresoval v Lánech koncem srpna 1934 tehdejšímu ministru zahraničí Edvardu Benešovi. Vážně nemocný prezident abdikoval v prosinci 1935, v čele státu ho nahradil Beneš.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Vědci digitalizují archiv prezidenta Masaryka. Čeká na ně půl kilometru listin

Odborníci z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR digitalizují archiv prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Celkem je potřeba převést do digitální podoby přes 500 metrů...

25. října 2025  15:56

Jižní Korea uvede do služby „monstrum“. Nová raketa dokáže zničit Kimovy bunkry

Jižní Korea se chystá nasadit svou dosud nejsilnější balistickou raketu Hjonmu-5. Nová konvenční zbraň, která dostala přezdívku „monstrum“, by měla vstoupit do služby do konce roku. Je součástí snahy...

25. října 2025  15:28

Urážel nás, stěžují si studenti na pedagoga kvůli přednášce o antisemitismu na FAMU

Režisér a pedagog na Filmové akademii múzických umění (FAMU) Marek Bouda čelí kritice za to, že na půdě univerzity promítal film Obchod na korze, který je situován do doby válečného pronásledování...

25. října 2025  11:57,  aktualizováno  15:14

Přes 150 teroristů Hamásu pobývá v pětihvězdičkovém hotelu v Káhiře

Okolo 155 palestinských teroristů, které Izrael tento měsíc propustil spolu s dalšími Palestinci výměnou za izraelská rukojmí v rámci dohody o příměří, nyní pobývá v pětihvězdičkovém hotelu v Káhiře....

25. října 2025  14:09,  aktualizováno  15:12

Brusel přidal do návrhu o odlesňování další zmatky, začne platit dřív

Evropská komise přehodnotila zářijový příslib eurokomisařky pro životní prostředí Jessiky Roswallové o ročním odložení nových povinností pro firmy spojených s vykazováním toho, že jejich činností...

25. října 2025

Místo tělocviku celoroční omluvenka. Tisíce školáků zbytečně necvičí

České děti „zatahují“ hodiny tělesné výchovy příliš často. A v řadě případů zbytečně. Lékaři se školami jen obtížně ladí podmínky, za nichž by dítě cvičit mohlo. A tak žáci místo pohybu jen sedí na...

25. října 2025  14:45

Číňané se v Gruzii pokoušeli nelegálně koupit uran za 8,4 miliardy, hrozí jim vězení

Gruzínská bezpečnostní služba v hlavním městě Tbilisi zatkla tři čínské občany, kteří se pokoušeli nelegálně zakoupit uran v hodnotě 400 tisíc dolarů (8,4 miliardy korun). Dotyční plánovali převoz...

25. října 2025  14:45

ANO, SPD a Motoristé dokončují vládní program. Vědu a digitalizaci řeší online

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě o programu pro vědu a digitalizaci o víkendu vyjednávají online, k tématům patří i zajištění kyberbezpečnosti s ohledem na hybridní hrozby. Informoval o tom v...

25. října 2025  14:21

Chtěla přespat u kamarádky, pak zmizela. Policisté hledají 11letou dívku z Kladenska

Policisté pátrají po jedenáctileté dívce z Kladenska, kterou mají její rodiče ve střídavé péči. V pátek večer se měla vrátit z Prahy do Kladna, kam ale nepřijela. Údajně chtěla přespat u kamarádky v...

25. října 2025  14:16

Praha testuje kompostování vyhozených potravin, v odpadu jich končí 13 procent

Pražské popelnice skrývají překvapivé množství použitelných potravin. „Když přepočítáme, kolik průměrný Pražan vyhodí potravin ročně, vychází to na 62 kilogramů,“ přiblížila Irena Baláková z Provozně...

25. října 2025

Unesená, spoutaná, ostříhaná. Emma Stone tentokrát perlí ve sklepě

Premium

Pět filmů od Favoritky po Chudáčky natočila americká herečka Emma Stone společně s řeckým režisérem Yorgosem Lanthimosem. Nejnovější z nich, Bugonia, míří do českých kin po festivalové dráze včetně...

25. října 2025

Irskou prezidentkou bude levicová Connollyová, ukazují předběžné výsledky

Páteční prezidentské volby v Irsku pravděpodobně vyhrála levicová poslankyně Catherine Connollyová, jež kandidovala jako nezávislá. Výsledky mají být známé v sobotu večer. Osmašedesátiletá...

25. října 2025  13:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.