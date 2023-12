Když nebudou lékaři sloužit, nebude z čeho je zaplatit, říká šéf nemocnice

Jak čtete aktuální dohodu, kdy premiér Petr Fiala slibuje lékařům 9,8 miliardy korun? Chápete, odkud se peníze vezmou?

Není mi vůbec jasné, jakým způsobem se tyto peníze dostanou k poskytovatelům péče, protože nevím, co to je za peníze. Ty peníze možná mají pojišťovny, ale aby se dostaly do konkrétních nemocnic, na účel, o kterém se dnes mluvilo, tak by muselo dojít k uzavření dodatku k úhradové vyhlášce, my jsme tomu říkali kompenzační úhradová vyhláška.

V nemocnicích dnes máme možnosti, které dříve nebyly a tím, jak pacienti očekávají co nejrychlejší ošetření, se zvyšuje i tlak na doktory.