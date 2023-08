Jirásková žaluje Etzlera za označení „prokremelská svoloč“. Soud vynese rozsudek

Při pátečním jednání mají zaznít závěrečné řeči a soud by měl vynést rozsudek. Etzler na Twitteru Jiráskovou za prokremelskou svoloč označil loni v říjnu poté, co označila útok na Kerčský most za teroristický útok.

Advokát Etzlera Artur Ostrý při červencovém jednání podotkl, že takto označoval útok ruský prezident Vladimir Putin, což spíše by se spíše mělo kritizovat.

Tomas Etzler @tvtomas Je výmluvné, jak kolaboranti typu @TomasNielsen1, @JordankaJ, a jiná prokremelská svoloč, oplakávají most poškozený státem bránícím se agresi, ale vždy drží huby, když ruské vraždící, znásilňující a rabující hordy páchají zvěrstva, válečné zločiny na ukrajinských civilistech. https://t.co/KN4qlxOAN0 oblíbit odpovědět

Jiráskovou zastupuje organizátor protivládních demonstrací Jindřich Rajchl. Ten u červencového soudu řekl, že kritika ukrajinských činů automaticky neznamená podporu ruské agrese. „Naopak vystupovala proti agresi na svém twitterovém účtu i na Facebooku,“ prohlásil Rajchl.

Podle něj Etzler chtěl vyvolat nenávist vůči žalobkyni. Jirásková prohlásila, že takovou vlnu kritiky, které se jí dostalo po Etzlerově tweetu, zatím nezažila. Bývalý novinář poznamenal, že šlo o jeho názor a nemá se za co omlouvat.