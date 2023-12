„Prokremelská svoloč“ u soudu. Etzler nepřistoupil ani na částečnou omluvu

Influencerka Jordanka Jirásková zažalovala bývalého novináře Tomáše Etzlera poté, co o ní loni v říjnu na sociální síti Twitter napsal, že je prokremelská svoloč a kolaborantka. Žena předtím označila ukrajinský útok na Kerčský most za teroristický útok.

Soud prvního stupně v srpnu rozhodl, že se Etzler má ženě omluvit za všechna tři sporná slova: prokremelská, svoloč a kolaborantka.

Předseda odvolacího senátu Tomáš Novosad začal čtvrteční jednání dotazem na obě strany, zda by byly ochotny dospět k nějakému kompromisu.

„Padlo slovo, které vzbuzuje emoce asi nejvíce, a to je slovo svoloč. Byl byste se ochoten za něj omluvit? Je to slovo, které se nachází mimo novinářskou argumentaci. A že byste se neomlouval za slova prokremelská a kolaborantka?“ zajímalo soudce. „Vážím si toho návrhu, ale omluvit se nechci,“ řekl Etzler.

„Pokud žalovaná strana nechce ustoupit ani o píď, tak asi nemá smysl vést strany ke smíru,“ konstatoval předseda odvolacího senátu.

Protistrana trvá na omluvě za všechny výroky s tím, že finanční kompenzace pro ni nikdy nebyla podstatná. Jirásková se původně žalobou domáhala také odškodnění za nemajetkovou újmu ve výši 20 tisíc korun. Prvoinstanční soud jí ale peníze nepřiznal.

4. srpna 2023

Podporuji Ukrajinu, tvrdí žena

„Slovo kolaborant je velmi dehonestující. Vyjadřuje vědomou spolupráci za účelem pomoci nepřátelské moci. To, že někdo kritizuje nějaké dílčí kroky (útok na Kerčský most), přece neznamená, že vyjadřuje sympatie k Rusku, takže o kolaboraci nemůže být řeč. To slovo poškozuje klientku víc než slovo svoloč,“ řekl právní zástupce Jiráskové, advokát Jindřich Rajchl, známý organizátor protivládních demonstrací.

„Vidíte, co se na Ukrajině odehrává, kdo tam rozpoutal válečný konflikt, který vede ke statisícům mrtvých. Žalobkyně obhajuje, co se na Ukrajině děje. Na sociálních sítích se prezentuje jako součást dezolátské scény, vyjadřuje podporu Ruské federaci. Použitá slova jsou přiléhavá,“ míní Artur Ostrý, který zastupuje Etzlera.

Protistrana to odmítá. Podle Rajchla jeho klientka podporuje Ukrajinu. „Pokud odsoudí jeden čin, tak to neznamená, že schvaluje agresi Ruska. Naopak hrdě se hlásí k podpoře Ukrajiny,“ prohlásil.

Poté si vzala slovo Jirásková. „Nejvíc mě poškozují slova prokremelská kolaborantka. Po nich se vlna nenávisti ztrojnásobila. Je pravda, že někdy možná vypadám provokativně. Publikuji svoje fotky v plavkách, někomu se to nemusí líbit. Někdo si může myslet, že jsem hloupá, že jsem ošklivá. Ale tady jde o označení prokremelská kolaborantka. V tu chvíli mi polovina lidí začala přát smrt. To myslím, že není v pořádku. Ohrožuje to mě i mé děti,“ uvedla žena.

„Odsoudila jsem radování se české armády ze smrti lidí. Přijde mi to ohavné. Nelíbí se mi smrt nikoho a nedokážu se z toho radovat,“ dodala.

„Měla jste nějaké konkrétní posty (příspěvky), kde jste odsoudila chování ruské armády?“ zeptal se předseda odvolacího senátu. „Ano, třeba když bombardovali ukrajinskou porodnici. Myslím, že jsem jich měla víc. Uráží mě otázka ohledně toho, kdo je agresor. Je to Rusko,“ řekla influencerka s tím, že se důrazně ohrazuje proti tomu, že tuto zemi podporuje.

Rozsudek možná v lednu

„Bylo by pro vás nějakou změnou, kdybychom zjistili, že se paní žalobkyně, jak tvrdí, kriticky vyjadřovala ke zločinům páchaným Ruskem?“ zeptal se Etzlera Novosad.

„Nikdy jsem si toho nevšiml. Jsem přesvědčen, že se to nedělo. Opravil bych výrok, že ‚vždy drží hubu‘ (když Rusové páchají zločiny na Ukrajincích, pozn. red.),“ odpověděl bývalý novinář. Dál však trvá na tom, že důvod k omluvě není.

Odvolací senát nakonec rozhodl, že jednání odročí. Etzler má doplnit důkazy k tomu, že na jedné z „dezolátských“ demonstrací, kterou měla Jirásková podpořit a kterou žalovaná strana argumentuje, zazněla podpora Rusku.

Influencerka má dodat svoje příspěvky ze sociálních sítí, kde odsuzuje ruskou agresi na Ukrajině. „V případě, že bych, nedejbože, nedodala dostatečné množství odsuzujících postů, pak je v pořádku, že mě pan Etzler opakovaně nazývá prokremelskou kolaborantkou?“ zeptala se žalobkyně soudce.

„V tom případě se vystavujete nebezpečí neúspěchu ve sporu. Tím neříkáme, jak ta věc dopadne, ale je to ve hře,“ vysvětlil Novosad. Jednání odročil na 25. ledna.