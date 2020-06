Nanoplasty jsou časovaná bomba, vážou na sebe toxické látky, tvrdí vědec

V Tichém oceánu plave ostrov z plastu veliký jako několik Francií. Mikroplasty byly nalezeny v ledu na Antarktidě, na Mount Everestu i na dně Mariánského příkopu, tedy 10 994 metrů pod hladinou oceánu. Jak je to možné?

Protože roční produkce plastů neustále stoupá. Dnes vyrábíme téměř 400 milionů tun plastu ročně, a to číslo se pořád zvyšuje. Bez plastů se v dnešní době neobejdeme. Nebyl by to takový problém, kdybychom je řádně likvidovali. Asi 40 % veškerého plastu padne na jednorázové obaly, tudíž se stává okamžitě odpadem a jako s takovým by se s ním mělo i správně naložit.To se ale bohužel neděje.