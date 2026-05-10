Prezidenta někdo tlačí do konfliktu, tvrdí Nacher. Děláte z něj loutku, reagoval Haas

„Prostě mám takový pocit. Třeba by se rozhodoval jinak, ale je tlačen do sporů,“ vysvětloval Nacher s tím, že to je důvod, proč prezident Pavel sepsul Babiše za pozdní příchod před novináři a nenechal záležitost až za zavřené dveře.
„To je koaliční narativ udělat z prezidenta Petra Pavla něčí loutku, nejlépe jeho poradců. Ty tvé výroky směrují k tomu udělat loutku z pana prezidenta,“ reagoval na jeho slova poslanec ODS Karel Haas.
„Ne, já jsem řekl, že z toho mám jen takový pocit,“ odpověděl Nacher s tím, že doufá, že celý spor nevyvrcholí ústavní krizí a ústavní žalobou.
Poslanci se neshodli ani na otázce kompetenční žaloby. „On to nedělá primárně kvůli sobě s tou kompetenční žalobou,“ řekl Haas.
Podle poslance SPD Radima Fialy je kompetenční žaloba nevyjasněná věc. „Ani ústavní právníci se neshodují na tom, jak tomu přesně je. Myslím si, že by kompetenční žaloba mohla pomoct tomu, jak to doopravdy je ,“ řekl.
Dodal ale, že výsledek kompetenční žaloby by mohl překvapit. „Když podá pan prezident kompetenční žalobu, tak to nebude jednoduché pro ten ústavní soud rozhodnout. Podle různých judikatur by se mohl rozhodnout, že by to bylo nějak jinak. Není to jistá cesta,“ objasnil.
Pirátská poslankyně Olga Richterová uvedla, že prezident chce hlavně naplňovat ústavu a své pravomoci. „To, čeho jsme nyní svědky, je školácké přetahování pana premiéra. samozřejmě bych byla pro dohodu,“ řekla.
Spor o účast na summitu NATO
Podle Patrika Nachera je hlavní problém účasti prezidenta Pavla na summitu NATO to, že nesdílí s vládou stejný pohled na zahraniční politiku „Jakkoli je prezident hlavou státu, tak o složení takové delegace rozhoduje vláda. Ano, uznávám, že až na výjimky jezdil i prezident.“
„Vláda chce svou zahraniční politiku hájit sama, protože se liší od prezidenta,“ doplnil Nacher. Prezident podle něj tlačí vládu tam, kde má jinou pozici. Jakou konkrétně nedokázal vysvětlit.
„Byl jsem negativně překvapen. Očekával jsem v rámci jejich nastavené komunikace, že se dohodnou. Podle mě je to velmi špatný signál,“ dodal Haas, podle kterého by prezident kompetenční žalobu vyhrál.
Fiala za SPD souhlasil s poslancem Nacherem. Prezident by podle něj neměl na summit jezdit, protože nyní je jiná situace než v minulosti. Dříve se podle něj od politiků neočekávalo plnění procent HDP na obranu.
„Nejdůležitější je vysvětlit, jaký máme deficit rozpočtu, jaký je střednědobý výhled, to jsou věci, které pan prezident nemůže vědět, protože v té Sněmovně nesedí,“ argumentoval.
„Je to otázka dohody premiéra s prezidentem. Ta dohoda padne v červnu,“ doplnil.
Podle Richterové by prezident na summit jet měl. „Domnívám se, že to má jen odvést pozornost od věci. Prezident by mohl pana premiéra zastínit. Nechce svědka, proto ho tam nechce pustit,“ řekla s tím, že Babiš podle ní hledá jen školácké výmluvy, aby Pavel na summit nejel.
„Zpoždění bylo úmyslné, byl to jasný vzkaz. Bylo nutné, aby to prezident okomentoval,“ dodala.