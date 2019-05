Krnáčová, Ťok a Nováková možná budou pokračovat v kariéře jako velvyslanci

Podle webu Respektu mají oba bývalí ministři o působení v českých diplomatických službách zájem. Ťok by se mohl stát příštím velvyslancem v Indonésii. Adriana Krnáčová míří na ambasádu do Řecka.

Ťok s Novákovou odešli z čela ministerstva dopravy a ministerstva obchodu a průmyslu na konci dubna. Zatímco Ťok skončil ve funkci na vlastní žádost, o odchodu Novákové rozhodl premiér Andrej Babiš (ANO).

Ťok zájem o post velvyslance webu potvrdil. „Kdyby taková nabídka přišla, tak bych ji velmi vážně zvažoval,“ řekl. Dodal, že „není tak daleko, aby si vybíral region“. Podle webu se v diplomatických kruzích mluví o jeho působení v Indonésii.

Novákové nabídl zapojení do českých diplomatických služeb Babiš. „Premiér mi řekl, že proti mně nic nemá a ať si řeknu, co chci dělat. Třeba kdybych chtěla do diplomacie, že mě v tom podpoří. Řekla jsem, proč ne, tak diplomacie,“ sdělila Respektu.cz bývalá ministryně Nováková. Dodala, že zatím nemá žádnou konkrétní nabídku a žádná konkrétní destinace nezazněla ani od Babiše.

Respekt.cz zároveň napsal, že v současné době by se měl schvalovat návrh na vyslání Krnáčové na české velvyslanectví do Řecka.

Ministr zahraničí Tomáš Petřiček (ČSSD) serveru potvrdil, že o letošních výměnách v čele některých ambasád se bude rozhodovat v těchto týdnech. „Otázka rotace v roce 2020 se zatím neřešila a já jsem v tomto smyslu zatím nebyl osloven ani premiérem, ani prezidentem,“ řekl ministr. „Obecně při výběru velvyslanců považuju za zásadní, aby byly posuzovány diplomatické zkušenosti dotyčného, odbornost a schopnost hájit české zájmy v dané zemi,“ dodal.

O vstupu do diplomatických služeb se v minulosti spekulovalo i v souvislosti s odchodem Karly Šlechtové (za ANO) z čela ministerstva obrany. Podle médií jí bylo nabídnuto místo velvyslankyně v Japonsku. Šlechtová to označila za účelovou informaci. Později řekla, že se domnívala, že se s Babišem domluvila na postu velvyslankyně při NATO. Tím by se ale měl stát náměstek ministra obrany Jakub Landovský.