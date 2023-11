Bible gaye ani rovné manželství neřeší, říká syn faráře. A Soros mě neplatí

„Je to v podstatě audiovizuální projekt, ke kterému vznikly webové stránky. Jde o sedm desetiminutových videí. Je to taková mozaika. Každý díl se zaměřuje na jiné téma. Jde o výpovědi farářů, farářek, biblistů a dalších lidí, se kterými jsem vedl rozhovory,“ popisuje v Rozstřelu Tobiáš Frýdl.

Polovina videí je podle něj určená nevěřícím lidem, kteří se v křesťanské problematice příliš neorientují, a druhá polovina cílí na lidi, kteří o tomto tématu informace mají. „Ale pak je tu jeden díl, který jsem věnoval rovnému manželství, a ten jsem po zveřejnění zaslal poslancům a senátorům.“

Syn faráře a kazatelky

„Měl jsem pocit, že třeba nerozhodnutí zákonodárci mohou cítit nějaké napětí mezi svou vírou a stejnopohlavním manželstvím. Chtěl jsem jim ukázat, že ho ve skutečnosti cítit vůbec nemusí,“ vysvětluje Frýdl.

On sám vyrůstal v poněkud netradičním rodinném prostředí. Jeho otec je totiž farářem Církve československé husitské, kde působí i jeho maminka jako kazatelka. Má celkem sedm sourozenců a v Rozstřelu uvedl, že jeho orientaci přijali všichni s pochopením a tolerancí.

„Už od dětství jsem cítil, že u nás doma to téma není vůbec tabuizované a nepředstavuje žádný problém. Samozřejmě před tím, než jsem to rodině řekl, byla nějaká obava. Ale to je zřejmě běžné. Myslím, že rodiče zareagovali nejlépe, jak mohli, a poděkovali mi, že jsem jim to řekl,“ vzpomíná student FAMU.

Část církví se v ČR k homosexualitě, či dokonce ke zrovnoprávnění manželství pro LGBT páry, staví tolerantně. Některé protestantské církve dokonce homosexuálním párům dává požehnání.

„Ale co se týká mé církve, tak ta zatím žádný jednotný postoj nemá,“ říká autor projektu ke stanovisku Církve československé husitské ke gayům a lesbám. „Diskuze ale probíhá. Naše církev vznikla ve dvacátých letech minulého století a to z demokratických základů. Funguje na demokratických principech.“

Duka, nebo papež František?

„Říkalo se: jsme moderní církev pro moderního člověka,“ pokračuje syn faráře. „Myslím si, že se u nás respektuje svoboda svědomí, takže když se teď třeba vyautovala jedna z našich farářek, ačkoliv to vzbudilo různé reakce, tak z oficiálních představitelů se k tomu nikdo nevyjadřoval a nechávali to v rovině svobody svědomí.“

„A totéž by se dalo říct i o mém projektu V barvách duhy. Žádné stanovisko z vedení církve jsem nedostal, ale někteří z biskupů sdíleli odkaz na projekt na stránkách svých diecézí. Myslím si, že u nás v církvi to není problém, ale zároveň bych si dokázal představit i větší podporu nebo otevřenost,“ poznamenal mladý filmař.

A jak student FAMU vnímá názory nejvyšších představitelů českých katolíků? Například bývalá hlava české katolické církve, kardinál Dominik Duka, před časem podpořil kontroverzní slova krakovského arcibiskupa Marka Jędraszewskeho, který řekl, že „po naší zemi už nekráčí rudý mor, ale objevil se nový, neomarxistický, který si přeje ovládnout naše duše, srdce a mysl - ne rudý, ale duhový“.

„Asi je pravda, že v České republice nejvyšší představitelé katolíků zrovna v tomto směru tolerantní nejsou, ale třeba papež František nějakou možnost pochopení naznačil,“ odpovídá syn faráře, podle kterého jsou však i v jiných českých křesťanských církvích lidé, kteří stále ještě požadavky LGBT komunity odmítají akceptovat.

„Ale mám pocit, že to je úplně stejné jako ve společnosti. I tam se názory vyvíjejí. Zdá se mi, že to směřuje postupně, i když třeba možná pomalu, k nějakému většímu pochopení a k toleranci,“ myslí si Frýdl.

„Třeba starokatolická církev už také umožnila žehnání homosexuálním párům. Stejně jako evangelická církev a možná brzy se rozběhne diskuse i v naší husitské církvi,“ přeje si student FAMU.

Bible gaye neřeší

A kde hledá Tobiáš Frýdl pro své tolerantní postoje a orientaci oporu přímo v Bibli? Ta podle řady teologů homosexualitu přímo zavrhuje. Kritici LGBT hnutí dokonce hovoří o homosexualismu, který se šíří v současném globálním světě.

„Pro mě je důležité, že Bible to neřeší. A teď už slyším všechny ty komentáře: zapomněli jste na Leviticus 18:22? (Tam se přímo uvádí: nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.) Podle mě se tam ale homosexualita prostě neřeší. Já tam vůbec nevidím žádný rozpor,“ uvádí syn faráře.

„Když mi začnou citovat všechny ty pasáže, je to pro mě úsměvné. Ve videích mého projektu to rozebíráme, poslechněte si to. Jeden citát po druhém. Ale i tak vidím, že s odpůrci žádná diskuze nefunguje. Ti lidé jsou v zajetí svých mantinelů a kolejí a vůbec neslyší a nevnímají, co jim druhá strana říká,“ povzdechl si mladík.

Podle něj není možné se pouze ohánět starými verši. Lidstvo se vyvíjí, stejně tak pojmy. „Třeba pojem homosexualita pochází z druhé poloviny devatenáctého století. Jak se tedy může objevit ve dva tisíce let starém textu?“

Tobiáš Frýdl pak v závěru Rozstřelu odmítl, že by jeho projekt financovaly západní nadnárodní korporace, například často zmiňovaný George Soros. „Jsou to moje peníze, je to moje iniciativa. Vše jsem udělal z toho důvodu, že u nás dosud nic podobného nevzniklo.“