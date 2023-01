To nejlepší z Rozstřelu 2022: Brodská, Procházka či Drábová

Zbořil se mi svět. Úniku radiace se ale neobávám, řekla v Rozstřelu Drábová

Rusové zcela porušili ženevské konvence o ochraně civilních osob při válečném konfliktu. V březnu to v Rozstřelu řekla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Jaderná fyzička míní, že o úniku radiace by se úřad dozvěděl včas a díky dostatečné vzdálenosti od České republiky by únik měl zcela minimální dopad na naše občany.

Návratnost střešních solárních panelů je v současnosti velmi rychlá, podle šéfa Solární asociace Jana Krčmáře je kratší než deset let. Obrovský zájem ovšem vedl na trhu k extrémnímu prodloužení dodacích lhůt, řekl loni v květnu Krčmář v pořadu iDNES.tv Rozstřel.

Tereza Brodská společně s manželem Herbertem Slavíkem a novinářkou Janou Podskalskou vytvořila knihu Moje máma Jana Brejchová. Plná je nejen vzpomínek slavné herečky, ale také fotografií z jejího života. „Maminka ráda vzpomínala hlavně na své začátky,“ řekla Tereza Brodská v rozhovoru pro iDNES.cz z karlovarského filmového festivalu.

Loni v červnu se stal prvním českým šampionem organizace UFC. Oblíbené palačinky, které měl za odměnu slíbené od babičky, po návratu ze Singapuru ještě nestihl. „Ale oslavy v Brně jsem si neskutečně užil,“ řekl devětadvacetiletý Jiří Procházka v Rozstřelu. Plánuje v budoucnosti rodinu? A doceňuje česká společnost jeho úspěch dostatečně?

Společnost Tesla miliardáře Elona Muska se v roce 2022 pochlubila vyvíjeným humanoidním robotem. I přes bombastická prohlášení majitele společnosti se řada odborníků tváří skepticky. V pořadu Rozstřel jsme se loni v říjnu ptali vedoucího skupiny humanoidní robotiky ČVUT Matěje Hoffmanna.