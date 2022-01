To nejlepší z Rozstřelu 2021: Kukačky, Alžbětko, Zátopek i Besky

Každý všední den pro vás na iDNES.cz vysíláme pořad Rozstřel. Co den, to host a co host, to aktuální společenské téma. A že uplynulý rok nebyl jen ve znamení covidu, o tom svědčí následující výběr hostů. Připomeneme si úspěšný televizní seriál Kukačky či vítězku Masterchefa Besky. Zjistíme, jak se cítí nebinární osoby. A hned v úvodu vyzpovídáme herce Václava Neužila alias Emila Zátopka.