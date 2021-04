Resort zdravotnictví najal tlumočnici. Přeloží brífinky do znakové řeči

„Chtěli jsme nabídnout i neslyšícím, aby měli možnost se na tiskovou konferenci sami podívat,“ vysvětlila iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová, proč ministerstvo tento krok uskutečnilo. Inspirovaly ho jiné země, kde je používání tlumočníků u tiskových brífinků běžné.



Ministerstvo zdravotnictví na své tiskové konferenci poprvé použilo tlumočnici do znakového jazyka. (23. dubna 2021)

„Není to však jenom o tom, že jdeme s dobou, ale chtěli jsme především neslyšícím dát možnost seznámit se s výkladem pana ministra,“ upřesnila mluvčí. Ministerstvo počítá s tím, že se překlad stane běžnou součástí tiskových konferencí.

O zavedení tlumočnice diskutovala také vláda. Tam však zavedení brání technická stránka věci. „U nás to je problém v tom, že na tiskových brífincích máme často více ministrů. Museli by tedy být zabíráni pořád vcelku. Tlumočnice se navíc nemůže neustále přesouvat od jednoho k druhému,“ řekla mluvčí vlády Jana Adamcová. Vládní tiskové konference tedy překládá do znakového jazyka Česká televize.

Redakce oslovila s dotazem na zavedení tlumočníka také ministerstvo školství. To v současné době tento krok neplánuje. „Nicméně pokud by se osvědčil, nevylučujeme, že o něm nebudeme také uvažovat,“ uvedla jeho mluvčí Aneta Lednová. Zavedení tlumočnice zatím nemá v plánu ani ministerstvo zahraničních věcí, uvedla jeho mluvčí Zuzana Štíchová.



V březnu loňského roku si na absenci překladu do znakového jazyka u tiskových konferencí stěžoval Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Premiérovi Andreji Babišovi tehdy napsal otevřený dopis. V tom mu vytýkali, že neslyšící nemají stejný přístup k informacím o pandemii koronaviru jako slyšící lidé.

Neslyšících je v České republice asi 10 000 a ke komunikaci používají znakový jazyk. Titulky, které u zpravodajských pořadů běží, pro některé z nich problém neřeší. „Čeština pro ně není mateřským jazykem, a tak s ní mají problém,“ uvedla mluvčí svazu Veronika Cézová.

Premiér by měl mít vedle sebe tlumočníka do znakového jazyka, říká odbornice: