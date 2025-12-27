Slovní vata není problém, mlžení ano, říká sněmovní tlumočnice pro neslyšící

V čem se liší tlumočení ve Sněmovně od běžného tlumočení do znakového jazyka?
Tlumočení politických projevů ve Sněmovně a v Senátu je velmi specifické hned v několika rovinách. Tlumočník se musí dlouhodobě aktivně zajímat o aktuální politické dění, orientovat se velmi dobře v politickém kontextu a být připraven na odbornou a právní terminologii.
Na co si musí tlumočník při těchto politických projevech zvyknout?
Náročnost tlumočení politických projevů zvyšuje zejména přítomnost kamer a obvykle je také velmi rychlé tempo řečníků, kteří se často střídají. Tlumočník se tak musí umět velmi dobře koncentrovat na svou práci. Tlumočení tiskové konference trvá třeba jen několik desítek minut, ale je za tím dlouhá profesní příprava i příprava na každou jednu tiskovku.
Navíc tlumočení v živém přenosu je mentálně velmi náročný proces, protože v jeden moment musíte přijmout informaci, analyzovat ji a pak znovu formulovat v tom druhém jazyce. Tlumočení totiž není o nahrazování slov, v našem případě znaků, z jednoho jazyka do druhého. Při tlumočení je potřeba sdělení pochopit a pak ho co nejlépe předat. Proto je potřeba se při úsecích delších, než je patnáct minut, střídat.
Pokud je politik nesrozumitelný pro slyšící, bude jeho projev pravděpodobně složitý i pro simultánního tlumočníka.
Jitka KubištováTlumočnice znakového jazyka
Kolik tlumočníků bude pro politiky k dispozici?
Tlumočnický tým ve Sněmovně tvoří celkem pět tlumočníků, kteří mají zkušenost s tlumočením politických akcí i v médiích a budou se vzájemně střídat. Pokud by se ukázalo, že stávající kapacita není dostačující, je počítáno s jejím dalším rozšířením.
Sněmovna oficiálně oznámila, že tlumočníci budou na tiskových konferencích přítomni od prosince. Následně to o měsíc posunula s tím, že se ladí poslední detaily. Co je po technické stránce potřeba zajistit, aby neslyšící dobře porozuměli sdělení?
Mezi technické detaily, které v této chvíli leží na straně Poslanecké sněmovny, patří zejména vytvoření jasně vymezeného prostoru pro tlumočníky. Tlumočení do vizuálně-motorického jazyka, jakým českým znakový jazyk je, vyžaduje dostatek místa a zároveň optimální viditelnost pro neslyšící diváky.
Současně je nezbytné, aby Sněmovna aktivně šířila informace o plánovaných tlumočených tiskových konferencích do komunity neslyšících. To zahrnuje například vytvoření informačních videí, ve kterých budou informace prezentovány v českém znakovém jazyce neslyšícím, a jejich rozšíření do různých organizací, které sdružují neslyšící anebo jim poskytují nějaké služby.
Jak se k přítomnosti tlumočníků staví politici? Musíte jim vy nebo Sněmovna vysvětlovat náplň tlumočení pro neslyšící?
Určitě je nutné prostřednictvím Sněmovny informovat také samotné politiky o přítomnosti tlumočníků a vysvětlit jim způsoby spolupráce. Aby věděli, proč je dobré tlumočníkům předem poskytnout o svém vystoupení co nejvíce informací. Dobré tlumočení musí obsahovat i všechny implicitní informace, a pokud se s tématem tlumočník nemá možnost vůbec předem seznámit, je to někdy velmi těžké. Mimo to je také důležité, aby řečníci věděli, jak o neslyšících uživatelích českého znakového jazyka a jejich jazyce korektně mluvit.
A váš postoj je jaký?
Věřím, že se k tomu politici staví pozitivně, ale naši přítomnost řeší přímo Sněmovna, takže názory politiků se k nám zatím nedonesly.
Ztěžuje tlumočení do znakového jazyka třeba velmi dlouhé souvětí či časté používání slovní vaty?
Slovní vata problém není, díky tomu aspoň získáme čas porozumět, kam mluvčí míří. Problém je, když se někdo vyjadřuje nejasně, nebo i záměrně mlží. Ale na druhou stranu nás ani tohle nezaskočí, spíše to tu práci ztěžuje. Právě díky tomu, že se na tlumočení připravujeme a nastudováváme si různé souvislosti, tak dokážeme i poměrně složitě formulovanou myšlenku rozklíčovat.
Když není komplikací slovní vata, tak jaké druhy proslovů jsou tedy nejobtížnější?
Pokud bych měla jmenovat nějaké části proslovů, které ztěžují tlumočení do znakového jazyka, mohou to být například cizojazyčné fráze, citáty, popis obrázku či grafu, který tlumočník předem neviděl, či velké množství čísel, na které tlumočník nevidí.
Jaké schopnosti musí podle vás mít správný tlumočník, který míří do Sněmovny?
Tlumočník znakového jazyka musí mít obecně výborné jazykové kompetence a zároveň i dobře zvládnuté kompetence tlumočnické. Se všemi různými způsoby vyjádření v češtině si tlumočník umí poradit a přenést ho do cílového jazyka tak, aby pro neslyšící bylo srozumitelné.
Důležité je si uvědomit, že znakový jazyk je vizuálně-motorický jazyk, který existuje ve 3D prostoru. A právě ten prostor je klíčový, umožňuje tlumočníkovi přirozeně vyjadřovat několik informací najednou a vytvářet vztahy mezi nimi. Takže dlouhá souvětí či jiné jazykové prostředky v češtině jsou pro tlumočníka běžné a umí si s nimi poradit.
Napadá vás nějaký konkrétní politik, který je třeba komplikovaný pro tlumočení do znakového jazyka?
Každý mluvčí má svá specifika, se kterými tlumočník musí počítat. Možná bychom mohli říct, že pokud je politik nesrozumitelný pro slyšící, bude jeho projev pravděpodobně složitý i pro simultánního tlumočníka. Proto je i extrémně důležité, aby měl tlumočník dobré zvukové i vizuální podmínky.
Jak krok Sněmovny hodnotí neslyšící
Podle odborníka na český znakový jazyk a neslyšícího Petra Vysučka je postoj Sněmovny adekvátní.
„Nejde o to, že bychom neuměli číst a psát, ale o to, že čeština a český znakový jazyk jsou naprosto jiné jazyky, které spolu nijak nesouvisejí. Hodně lidí si myslí, že znakový jazyk je nějaká čeština převedená do znaků. Tak to ale není. Znakový jazyk má vlastní gramatiku a je zcela plnohodnotný. Češtinu – její psanou podobu – se proto my, neslyšící, kteří používáme znakový jazyk, učíme jako cizí jazyk, a máme s tím často potíže. Čeština je pro nás na naučení velmi těžká,“ konstatuje pro iDNES.cz.
Vysuček také dodává, že neslyšící mají stále nedostatek informací, protože tlumočení ve veřejném prostoru je spíše výjimečné.
„Problém ale je, že my, neslyšící, kteří používáme znakový jazyk, máme často potíže i s porozuměním česky psaným textům. Takže máme problém i s informacemi v psané podobě. A to si téměř nikdo neuvědomuje,“ dodává.