Anabáze kolem důchodů pokračuje. Jurečka se sešel se zaměstnavateli

Koncem března ministr Jurečka avizoval, že návrh novely s úpravou růstu penzí předloží do dvou týdnů. Pozmění se tak hlavně mimořádné přidávání kvůli inflaci.

Šéf resortu práce také řekl, že v zákoně nepočítá se zvyšováním důchodového věku. Hranice by měla zůstat na 65 letech. Roli pro nástup do penze by ale měla hrát délka života a doba práce a placení odvodů.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy v lednu, a to o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Mimořádně rostou, když přírůstek cen od posledního přidání překročí pět procent.

„Padlo důležité ujištění, že u úpravy valorizačního mechanismu v budoucnu nemáme jako vládní koalice ambici, aby se tato valorizace nastavila pod inflací. Počítáme u růstu s tím, že valorizace budou plně odrážet inflaci,“ řekl dříve Jurečka.