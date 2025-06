svm Matěj Svěrák Autor:

Zprávy o počasí na zpravodajských serverech přehánějí a nám to kazí práci, řekla meteoroložka Dagmar Honsová ve vysílání Radia Impuls. Podle Honsové jde totiž často o zbytečné strašení a v případě, kdy je situace skutečně vyhrocená, to může mít i velmi negativní dopad na celou společnost. „Lidé by si o předpovědi měli udělat obrázek sami,“ dodává.