Pravidla se zpřísní před Vánocemi, řekl Hamáček. Země se vrátí do 4. stupně

Jan Hamáček na dotaz, zda je systém PES špatně odvětil, že je správně. „Je vytvořen tak, aby stát mohl adekvátně reagovat. Je evidentní, že nárůst nebyl kvůli rozvolnění. PES to nezavinil,“ uvedl ministr vnitra. Podle něj konec přijde ve chvíli až se podaří proočkovat populaci.

Hamáček má za to, že v říjnu se epidemii podařilo „vybrat “ po dvou kolech. „Musíme přitvrdit. Nikomu to samozřejmě není příjemné,“ podotkl šéf štábu. Podle něj není Česko jediná země, která musí zavádět znovu opatření. „Návštěvy v domovech pro seniory jsou umoženěny ve čtvrtém stupni proto, že tam jsou povinné testy pro návštěvníky,“ doplnil Hamáček.

Víceministr rovněž řekl, že končí optimistické období. „Stále pracujeme s různými variantami. Pokud by se nic neznměnilo a zůstalo aktuální reprodukční číslo, tak je to začátek špatného scénáře. Křivka vede do ledna s horšími čísly než na podzim,“ varoval Hamáček. Podle jeho slov se Česko možná v systému PES bude přepínat mezi 3. a 4. supněm.

„Pokud by vláda nyní nezpřísnila, hrozila by v lednu horší situace než na podzim,“ doplnil Hamáček. Také upozornil, že lidé z první linie jsou již unaveni.



Krizový štáb se zabývá nákupem jehel či stříkaček kvůli očkování proti covidu-19. Stát chce nakoupit část materiálu centrálně, řekl Hamáček.

„Kraje sdělí svoje podmínky na tiskové konference, která proběhně příští úterý. My jako krizový čtáb řeším logistické problémy,“ pokračoval ministr vnitra.



Index PES už šestý den zůstává na úrovni 64. Stále platí třetí stupeň, a to napříč faktu, že systém byl navržený tak, že vláda by měla rozhodnout o zpřísnění opatření už po třech dnech horšících se čísel. Naopak pro zmírnění musí index zůstat v nižším pásmu sedm dní.



Všechny stupně systému stojí na nouzovém stavu. Poslanci ve středu večer schválili jeho prodloužení do 23. prosince. Vláda původně žádala o prodloužení až do 11. ledna.

V případě, že se bude situace nadále vyvíjet negativně, je možné, že v pondělí kabinet rozhodne o změnách o opatření. Země by tak mohla přejít do stupně číslo čtyři. Obchody zůstanou otevřené, řekl ve čtvrtek ministr Blatný, s tím přitom čtvrtý stupeň nepočítá.

Ve čtvrtek přibylo v Česku 5 864 potvrzených případů koronaviru, to je zhruba o 1 200 více než před týdnem. Počet hospitalizovaných se zvýšil o stovku na 4 429. Už několik dní roste reprodukční číslo, nyní je 1,16.