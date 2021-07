Nový nejvyšší státní zástupce Stříž vstupuje do funkce. Nahradil Pavla Zemana

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„To, že nástupcem Pavla Zemana bude Igor Stříž, mi přijde logické. Jsem připraven jeho jmenování podpořit,“ řekl v pondělí pro iDNES.cz ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.



Jak napsaly koncem června Lidové noviny, premiér Andrej Babiš Střížovu nominaci odmítal. Dokonce údajně Benešové řekl, že ji odvolá z funkce, pokud navrhne někoho z okolí Pavla Zemana. Benešová ale po jednání vlády řekla, že jmenování Stříže podpořil i Babiš.

Zdrženlivě výběr nového nejvyššího státního zástupce komentoval prezident Miloš Zeman. „Já jenom vím, že pan Stříž byl doporučen předchozím nejvyšším státním zástupcem, to znamená Pavlem Zemanem. No a jestliže plní ministryně měla určitý konflikt s Pavlem Zemanem, pak jako prognostik per analogiam se mohu domnívat, že bude-li pan Stříž přijat, může mít konflikt i s touto osobou,“ prohlásil prezident.