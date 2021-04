V Česku je i kombinace nigerijské či floridské mutace, řekl Arenberger

„Co se týče poměru vyočkovaných dávek k tomu, co nám EU dodává, tak jsme velmi rychlí. Jsme na 4 místě s 91 procenty, což je dáno organizací. Nejrychleji na tom je Rakousko, pak Španělsko, my jsme na 4. místě. Myslím, že to je opravdu velký úspěch,“ uvedl v pátek ministr.



V přepočtu na obyvatele má nicméně Česká republika podle statistik serveru Our World in Data sedmý nejnižší počet naočkovaných dávek ze států Evropské unie. Na 100 obyvatel v Česku připadá 28,12 podaných dávek očkování. Hůře je na tom v Evropské unii jen šest zemí. Naopak na chvostu je Bulharsko, kde v průměru připadá ani ne 11 očkování na 100 lidí.

Podle něj ve věkově skupině 65 až 69 let, pro níž se registrace na vakcinaci otevřela minulý týden, dostalo první dávku vakcíny proti koronaviru již 45 procent lidí. Ve věkové skupině 70 až 79 dostalo první dávku 72 procent lidí a dokončenou vakcinaci má 32 procent lidí. Ve skupině 80+ dostalo první dávku 73 procent zájemců, dokončené očkování má více než polovina registrovaných.



Zdravotníci aplikovali ve čtvrtek 72 843 dávek očkování proti novému koronaviru, nejvíc za den od začátku vakcinace. Ministr předpokládá, že v následujících dnech se bude očkovat až 80 tisíc dávek za den.



„Celkově máme 2 miliony lidí, kterým už jehla pronikla do kůže alespoň s jednou očkovací dávkou. Jeden milion je pak plně naočkován,“ řekl Arenberger. Do Česka by v květnu mělo dorazit 2,3 milionu dávek Pfizeru, 354 tisíc dávek Moderny, 28 tisíc AstraZenecy a 170 tisíc vakcín od Janssenu.

„Hlavní je dobré rozvolňování, abychom mohli být konečně v trošku normálnějším režimu,“ dodal.



Další mutace v Česku

Ministr také mluvil o mutacích, Podle něj se v Česku objevily další, kromě indické varianty hygienici evidují kombinaci nigerijské a britské, dále britské a floridské.

„Máme dalšího cestujícího z Indie, který ještě se k nám dostal a je pozitivní a zřejmě má opět indickou mutaci. Z Marseille si k nám dovezla cestující kombinaci nigerijské a britské mutace, a máme další lahůdku, což je kombinace britské a floridské mutace. Jsou to věci, které se musí sledovat,“ popsal Arenberger.



Ministr také potvrdil, že pražské nemocnice postupně obnovují běžný provoz a vrací se i k neakutním zákrokům. „Čísla, která jsou v pražských nemocnicích, ale i v dalších nemocnicích, kde už je incidence velmi nízká, jsou dobrá,“ uvedl. Oznámil také, že nyní se očkování přesouvá spíše do velkokapacitních center.



Vláda ve čtvrtek rozhodla o dalším otevírání škol, obchodů, služeb, kulturních institucí a dalších oblastí života, které byly mnoho měsíců uzavřené kvůli epidemii koronaviru. Po víkendu se budou moci do základních škol vrátit žáci druhého stupně a nižších ročníků víceletých gymnáziích v sedmi krajích, a to Královéhradeckém, Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Libereckém, Pardubickém kraji a v Praze.

Týden se budou učit ve škole, týden z domova. Do školek mohou v těchto regionech chodit už všechny děti, nejen předškoláci, otevřou se tam také galerie a muzea. Všechny obchody a služby budou moci otevřít 10. května, a to bez ohledu na vývoj epidemie, rozhodla vláda.