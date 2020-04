Ústřední krizový štáb bude opět informovat o vývoji epidemie

Na tiskové konferenci po prvním jednání zaznělo, že chce štáb prodloužit nouzový stav o 30 dní, který nyní platí do 11. dubna, tedy do Velikonoc. Podle předsedy Hamáčka to však nemá být překážkou pro případné uvolňování některých nynějších omezení.

Docílit by se mělo také zvýšení pravomocí policie, aby účinně vymáhala pokuty při přestupcích. Policie má mít podle ministra oprávnění řešit množící se přestupky související s omezeními nařízenými v rámci nouzového stavu.

Změnu v čele Ústředního krizového štábu schválila vláda v pondělí. Štáb se bude scházet jednou týdně vždy ve středu v počtu cca 30 lidí. Vedení krizového štábu v úterý vytvořilo několik pracovních skupin – vznikly týmy pro distribuci a nákup ochranných prostředků, mediální a zdravotní skupina či skupina, která bude řešit dopady omezení.

Krizový štáb také nově zřídil ekonomickou skupinu, která se má zaměřit na stabilizaci ekonomiky. Povede ji Jan Švejnar. Členy jsou i Ilona Švihlíková nebo Tomáš Sedláček.