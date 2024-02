Thor dostal pět dnů na vyklizení brlohu před Strakovkou. Pak nastoupí technika

K petičnímu brlohu se vyjádřil primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS), který ho přirovnal ke slumu z Afriky a dodal, že záměr aktivisty Ondřeje Thora nemá s demokratickým vyjádřením nic společného. „Osobně si nemyslím, že to není nejlepší cesta k svrhnutí vlády. Občané si začali stěžovat a žádat řešení,“ řekl v pátek na tiskové konferenci primátor.

Aktivista Ondřej Thor se usadil na parkovišti před úřadem vlády na protest proti vládní koalici koncem května, k pátku je to již 282 dní. Kromě stanu tu dlouhodobě byly stolky se židlemi, parkoval tu karavan. Několikrát se k němu připojili jeho příznivci, došlo i k několika konfliktům s odpůrci. Naposledy někdo polil Thorův přístřešek výkaly.

Primátor na konferenci upřesnil, jak bude magistrát a městská část postupovat dál. „Po vyhodnocení jsme dospěli k závěru, že prostor budeme vyklízet, protože neplní petiční místo,“ dodal Svoboda.

Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09) informovala, že by aktivista měl stánek odstranit do 5 dnů od okamžiku převzetí zásilky doručené datovou schránkou. „Pokyn přišel v pondělí, ale nevím, zda si to vyzvedl. Je možné se ale odvolat k příslušnému orgánu, kterým je Praha 1. Poté můžeme městskou část žádat k odstranění,“ sdělila starostka.

Primátor i starostka si myslí, že se aktivista a jeho podporovatelé obrátí na soud. Oba s takovým postupem souhlasí a věří, že soud vytvoří judikát do budoucna.