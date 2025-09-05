Tisíciletá povodeň z roku 1997 byla nejhorší, jakou Česko do té doby zažilo

Povodeň v Česku v roce 1997 byla ničivou pohromou, která připravila o život 50 lidí, další umírali i v okolních státech. Záplavy zasáhly zejména Moravu a ukázaly, že Česko na takovou přírodní katastrofu není připravené. Symbolem se stala obec Troubky na Přerovsku, kde voda zničila víc než 300 domů.
Zničené Troubky na Přerovsku při povodních v roce 1997.

foto:  David Neff, MAFRA

Zničené Troubky na Přerovsku při povodních v roce 1997.
Zničené Troubky na Přerovsku při povodních v roce 1997.
Zničené Troubky na Přerovsku po povodních v roce 1997.
Následky záplav v roce 1997 byly katastrofální.
Povodně 1997 zasáhly nejen Českou republiku, ale i další státy střední Evropy, hlavně Polsko a Slovensko.

Co se stalo v roce 1997?

V červenci 1997 přišly extrémní deště, hlavně v Jeseníkách a v Beskydech. Na Pradědu napršelo za měsíc 661 milimetrů vody, což je polovina toho, co zde v průměru spadne za rok. Řeky Morava a Odra se rozvodnily a začaly vystupovat z břehů, zároveň byla půda tak nasáklá, že další přívaly vody už nemohla pojmout.

Olomouc se po válce přestala bát povodní. V roce 1997 na to doplatila

Kdy byly povodně v roce 1997?

Za začátek povodní se považuje 5. červenec 1997, kdy se rozvodnily řeky na Moravě a ve Slezsku. Už o dva dny později vystoupily z břehů Morava, Bečva, Opava, Opavice, Bělá, Tichá Orlice, Úpa a další vodní toky. O den později kulminovala Odra.

Záplavy 1997 podle očitých svědků

Konec povodní je většinou datován 29. červencem 1997, kdy byl v Česku odvolán třetí povodňový stupeň. To voda přestala ohrožovat Břeclav, v ostatních částech země byla na ústupu již v předchozích dnech. V Polsku Odra ohrožovala lidi i majetek ještě v dalších dnech, silně zasažené bylo také okolí německo-polské hranice. Na Slovensku se rozlila řeka Váh.

Kde byly záplavy nejhorší?

Symbolem povodní 1997 se stala malá obec Troubky na Přerovsku. Leží v rovinaté oblasti poblíž soutoku Bečvy a Moravy. Leží mezi Tovačovem, jehož okolí je protkáno přítoky obou těchto velkých toků i známými jezery, a městem Přerov, skrz který se valila z východu rozvodněná Bečva Troubky se tak za povodní změnily v jedno velké jezero, kde navíc dlouho trvalo, než voda opadla.

Povodně silně zasáhly celý Olomoucký kraj včetně Olomouce, kde voda zaplavila centrum města. Zcela pod vodou byla i část Lazce, která leží nízko u Moravy. Velká voda ohrožovala i další moravská města a obce, od Hodonína a Břeclavi až po Slezsko. Čechy na tom byly podstatně lépe, s výjimkou východních Čech. Voda se prohnala Novým Městem nad Metují, Orlickoústeckem, ale také Hradcem Králové, kde se provalila hráz. Pod vodou se ocitlo nábřeží i sportovní stadion.

Vojanova ulice v Opavě v létě 1997

Olomouc, sídliště Lazce 9. července 1997

Smutný pohled na část města Mohelnice

Troubky po povodni v roce 1997

Následující video ze zaplavené Litovle připomíná tísnivou atmosféru povodní, hlášení místního rozhlasu, rozvážku balené vody i vodu v ulicích:

Kolik milimetrů vody spadlo v roce 1997?

Na mnoha místech, hlavně v Jeseníkách a Beskydech, napršelo při povodních za den přes 200 mm srážek. V pětidenním úhrnu to někde bylo až více než 600 mm. Nejvíc vody spadlo mezi 4. a 8. červencem, to znamená těsně před začátkem povodní a v jejich úvodu.

Tisíciletá povodeň

Jako tisíciletou vodu označují odborníci tak velký průtok, který má ze statistického hlediska průměrnou četnost jednou za 1 000 let. Neznamená to však, že po „tisíciletých“ záplavách budou mít lidé tisíc let klid. Tisíciletá voda, označovaná jako Q1000, může přijít i dříve.

Povodně 1997: Lidé ve Veselí nevěřili, že voda udeří takovou silou

Za tisícileté povodně jsou v Česku označované ty z roku 1997, ale i záplavy, které následovaly v roce 2002. Podle dat Povodí Moravy byly dosažené průtoky v roce 1997 na úrovni 800leté vody. Přesto se, hlavně vzhledem k ničivému dopadu, o těchto povodních často hovoří jako o tisíciletých.

Mnohem častější než tisíciletá voda je stoletá, padesátiletá nebo dvacetiletá. Při plánování protipovodňových opatření se bere ohled na to, před jakou vodou mají chránit.

Povodně 1997 v číslech

Data o záplavách na Moravě a Odře

  • V roce 1997 zemřelo při povodních v Česku 50 lidí, z toho 9 obyvatel Troubek. Celkem zahynulo následkem záplav 114 Evropanů, mezi nimi 51 Poláků.
  • Škody v Česku přesáhly 62,6 miliard korun.
  • Zaplavené bylo území o výměře 12 500 km2, řeky se rozlily až do šířky čtyř kilometrů.
  • Zničeno nebo vážně poničeno bylo 29 000 domů. Jen v Troubkách voda „spláchla“ 180 domů, další poškodila tak silně, že musely být strženy. Celkem tak z obce zmizelo 340 domů, zhruba polovina celkového počtu.

Co se stalo po povodních 1997?

Povodně v červenci 1997 ukázaly, že je Česko naprosto nedostatečně připraveno účinně čelit přírodní katastrofě takového rozsahu. Chyběla protipovodňová ochrana, případně byla velmi poddimenzovaná. Nebyly připravené krizové plány, úřady nevěděly, co mají dělat. Komunikace a organizování pomoci se řešilo za pochodu.

„Nebyly k dispozici plány ochrany před povodněmi, nebyly dostatečně stanoveny požadavky na bezpečnost vodních děl, koryta mnoha řek byla neudržovaná,“ uvedli hasiči ve zprávě Povodně 1997 dvacet let poté.

Povodně 1997: Tlela tráva i zvěř, před zápachem se nebylo kam schovat

Následky záplav byly tak hrozivé i proto, že chyběly dostatečné informace o tom, jak se bude počasí a situace na řekách vyvíjet. Od té doby se výrazně zlepšil systém hlásné a předpovědní povodňové služby, kterou zajišťuje Český hydrometeorologický ústav, a také zhoustla síť měrných profilů aktuálního průtoku. V roce 1997 jich Povodí Moravy mělo k dispozici 30, od té doby jejich počet stoupl víc než desetinásobně.

Po povodních vzniklo nejdříve nařízení vlády a později tzv. vodní zákon, který má mj. „vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha.“ Uvádí se v něm, kdo má co na starosti, ukládá povinnost zmapovat záplavová území a mít připravené povodňové plány.

Kdy byly další povodně v Česku?

Od roku 1997, kdy přišla tisíciletá voda, postihly Česko povodně ještě několikrát. Kdy to bylo a jaké škody způsobily?

Nejhorší povodně v Česku
ROKKDEŠKODYOBĚTIPŘEČTĚTE SI
1997Morava, Slezsko, východ Čech63 mld50Snímky z míst, kde řádily záplavy
1998východní Čechy2 mld6Zapomenutá povodeň v Kouňově
2002Čechy, jih Moravy72 mld17Topila se i Praha
2006jižní Morava a povodí Labe a Vltavy, šlo o dvoje záplavy – jarní a letní5 mld7Musí si Češi zvyknout na povodně?
2009Morava a jih Čech6 mld14Voda nečekaně vtrhla do jižních Čech
2010v květnu na Moravě a na jihu Čech, v srpnu v Libereckém krajiaž 10 mld3+5Zkáza v Jizerských horách
2013Čechy – povodí Vltavy a Labedesítky mld7Povodně 2013 ve fotografiích
2024zejm. Moravskoslezský a Olomoucký kraj70,6 mld7Nejsilnější snímky ze záplav 2024
Vstoupit do diskuse

