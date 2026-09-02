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Na selhání srdce umírají lidé zbytečně. Pomoc existuje, říká profesor Netuka

Ivana Lesková

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Přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Ivan Netuka představil v dubnu 2018 v Praze biokompatibilní umělé srdce. | foto: Profimedia.cz

Čechy drtí epidemie srdečního selhání. Když nezabírají léky, pacienti, jejichž srdce nestíhá přečerpávat krev, potřebují nový „motor“. Ne vždy je ale možná transplantace srdce od dárce. Loni zemřelo přímo na selhání srdce 7,3 tisíce lidí. „Někteří zbytečně. Umíme pomoci i jinak, ale jen pokud se k nám pacienti dostanou včas,“ líčí kardiochirurg Ivan Netuka.

I když srdeční selhání není nakažlivé, lékaři mluví o epidemii této nemoci proto, že Čechů, kterým srdce nepumpuje do těla dostatek krve, rychle přibývá. Za posledních deset let se jejich počet zvýšil téměř o třetinu na 400 tisíc. V roce 2015 jich bylo 310 tisíc.

Podle lékařů každý rok přibývá přes 50 tisíc nových pacientů, ale desetitisíce jiných umírají z více důvodů. Potíží přibývá kvůli stárnutí populace, vyššímu výskytu rizikových faktorů, jako jsou vysoký tlak, obezita či cukrovka. Ale také díky úspěšné léčbě infarktů a dalších závažných onemocnění, jejichž následkem může srdce později selhat.

Nemohla nic dělat, rychle se zadýchala. Několikrát ji záchranka po kolapsu vezla do nemocnice. Vždy nám ji brzy vrátili, ale problémy přetrvávaly. Dostala kardiostimulátor, ale ten nestačil.

Pavlína Hapštákovádcera pacientky

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