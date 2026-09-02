I když srdeční selhání není nakažlivé, lékaři mluví o epidemii této nemoci proto, že Čechů, kterým srdce nepumpuje do těla dostatek krve, rychle přibývá. Za posledních deset let se jejich počet zvýšil téměř o třetinu na 400 tisíc. V roce 2015 jich bylo 310 tisíc.
Podle lékařů každý rok přibývá přes 50 tisíc nových pacientů, ale desetitisíce jiných umírají z více důvodů. Potíží přibývá kvůli stárnutí populace, vyššímu výskytu rizikových faktorů, jako jsou vysoký tlak, obezita či cukrovka. Ale také díky úspěšné léčbě infarktů a dalších závažných onemocnění, jejichž následkem může srdce později selhat.
Nemohla nic dělat, rychle se zadýchala. Několikrát ji záchranka po kolapsu vezla do nemocnice. Vždy nám ji brzy vrátili, ale problémy přetrvávaly. Dostala kardiostimulátor, ale ten nestačil.