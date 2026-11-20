Při kontrole řidič uvedl, že přepravuje pouze dva kartony cigaret pro vlastní spotřebu. Pracovníci Celní správy se však nestačili divit, když objevili celkem přes 24 tisíc kusů cigaret, což mnohonásobně převyšuje limity pro osobní spotřebu. Únik spotřební daně vyčíslili na 112 430 korun.
Řidič si s úkrytem ilegálního zboží dal nemalou práci. Celkem 469 krabiček schoval do kabiny tahače. Využil krabici obalenou černou fólií, sportovní tašku nebo přihrádky kabiny. Dalších šest krabic se 738 krabičkami připevnil gumovými popruhy přímo na podvozek návěsu mezi nápravy.
Celníci mimo to také zjistili, že řidič má nedoplatek 500 korun za dopravní přestupek, na místě jej uhradil.
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Řidič celníkům přiznal, že cigarety ukryl sám a chtěl je přeprodat kolegům v Británii, aby si trochu přivydělal.
Poněvadž byly splněny veškeré zákonné podmínky, případ byl řešen formou zkráceného přípravného řízení. Okresní soud v Břeclavi muže odsoudil na šest měsíců s podmíněným odkladem 30 měsíců, vyhoštění z Česka na pět měsíců a propadnutí zadržených cigaret. Bude také muset ještě zaplatit dlužnou spotřební daň.